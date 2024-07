Toczeń trzewny objawia się różnymi czynnikami. Wszystko zależy od układu lub organu, jaki zajęła choroba.

Toczeń trzewny ma bardzo zróżnicowane objawy, zależne od narządu zaatakowanego. Toczeń może przejawiać się m.in. zmianami skórnymi, upośledzeniem pracy nerek, bólami stawów, nadżerkami w jamie ustnej, czy nadwrażliwością na światło.

Toczeń trzewny – czym jest?

Toczeń trzewny jest przewlekłą, wielonarządową chorobą zapalną tkanki łącznej. Podczas przebiegu choroby może dojść do zajęcia wielu układów, narządów, nerek, układu krwiotwórczego i układu nerwowego.

Osłabienie, gorączka i zmiany skórne w toczniu trzewnym

Objawy tocznia trzewnego u poszczególnych osób są różne. Najczęściej pojawia się osłabienie, nadmierne przemęczenie, gorączka, powiększone węzły chłonne i znaczna utrata wagi. U większości osób chorych zaobserwowano zmiany skórne występuje na twarzy, a także zaczerwienienia skóry w innych częściach ciała. Osoby cierpiące na toczeń rumieniowaty układowy skarżą się też na bóle stawów, najczęściej palców, nadgarstka, dłoni, czy kolan. Osoba chora jest wrażliwa na światło. Pojawia się owrzodzenie jamy ustnej. Co więcej, pojawiają się zmiany w nerkach, takie jak obecność wałeczków nerkowych w moczu, czy białkomocz.

Zmiany w organach zaatakowanych przez toczeń rumieniowaty układowy

Organy, które są zaatakowane przez toczeń wysyłają sygnały świadczące o chorobie, np. jeśli choroba zaatakuje brzuch obserwuje się bóle brzucha, kiedy zajmie płuca zauważa się krwawą wydzielinę, bądź trudności w oddychaniu, a jeśli dotyka nerek widoczna jest obecność krwi w moczu. Niekiedy też toczeń trzewny atakuje mózg i układ nerwowy. Wtedy pojawiają się nadmierne bóle głowy, lekkie upośledzenie umysłowe, drętwienie i mrowienie rąk, a także zmiany osobowościowe. U ponad połowy osób, u których występuje toczeń trzewny pojawia się objaw Raynauda, który polega na skurczu części tętnic dłoni i palców. Ze względu na ograniczenia w przepływie krwi prowadzi to do oziębienia i zblednięcia. By rozpoznać toczeń trzewny należy wykonać badania laboratoryjne.