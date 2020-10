Dorota Naruszewicz opublikowała w sieci szczery wpis, w którym zdradziła, że chorowała na koronawirusa! Była gwiazda "Klanu" zdradziła, jakie miała objawy i jak czuje się dziś. Aktorka wciąż przebywa w obowiązkowej izolacji, ale już wkrótce będzie mogła ją zakończyć.

Jak Dorota Naruszewicz komentuje sytuację związaną z pandemią koronawirusa w Polsce? Okazuje się, że nikt - nawet sanepid- nie kontrolował aktorki, czy przestrzega zasad izolacji. Zobaczcie jej wpis!

Od początku pandemii koronawirusa tylko w Polsce wykryto 214 686 przypadków zachorowań i aż 4019 ofiar śmiertelnych (dane z 22 października). Do tej pory koronawirusa zdiagnozowano m.in. u Radosława Majdana, Doroty Gardias, Sylwii Lipki, Maryli Rodowicz, Mai Ostaszewskiej czy Alżbety Lenskiej.

Niestety, teraz okazuje się, że kolejna gwiazda zmagała się z groźny wirusem! Dorota Naruszewicz za pośrednictwem Instagrama zdradziła, jakie miała objawy.

Dorota Naruszewicz, która przez wiele lat wcielała się w rolę Beaty z uwielbianego przez widzów serialu "Klan", w dalszej części wpisu zdradziła, że przez cały czas kiedy walczyła z koronawirusem, nie miała żadnej kontroli ze strony sanepidu.

Bardzo wiele w tej epidemii zależy od nas samych. System nie wyrabia, nikt w tej chwili nie nadzoruje stosowania sie do obostrzeń izolacji. Nikt mnie nie sprawdzał, nie zadzwonił, sanepid cisza. To od naszej uczciwości, odpowiedzialności zależy zdrowie innych. Taka obywatelska postawa wielu jest odległa ale może w tych ekstremalnych warunkach dotrze do nas to że sami musimy wymagać od siebie dojrzałych postaw bo nasze państwo nie poprowadzi nas za rączkę, nie da klapsa ( prędzej kopa w d...) nie przypilnuje, nie nakaże tyle a tyle dni w kwarantannie - komentuje gwiazda.