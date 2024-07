Na przepis potrzeba 1 kilogram grzybów leśnych, przecier pomidorowy, ocet, 2 cebule, cukier, sól i pieprz. Przygotowanie grzybów zajmuje około kwadransa. Gotowy sos przekłada się razem z grzybami do słoików. Po 2-3 godzinach przekąska jest gotowa do zjedzenia.

Do przepisu można wykorzystać każde leśne grzyby jadalne. Z sosem pomidorowym najlepiej smakują: podgrzybki, prawdziwki, pieczarki, maślaki i koźlarze.

Przepis na grzyby z octem i sosem pomidorowym, krok po kroku

Przepis wystarcza na około 6 słoików o pojemności 250-300 mililitrów. Grzyby można marynować w całości (gdy są mniejsze) lub kroić na kawałki, gdy kapelusze nie mieszczą się do słoika. Nóżki grzybów też nadają się do zjedzenia.

Składniki:

1 kg grzybów,

2 cebule,

1 opakowanie koncentratu pomidorowego 30 procentowego (70 gramów),

2 łyżki octu,

2 łyżki cukru,

3 łyżki oleju,

sól,

pieprz.

Czas przygotowania: około 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Przygotowanie:

Grzyby dokładnie oczyść z piasku i ewentualnych liści lub igieł (za pomocą bieżącej wody lub nożyka).

Pokrój kapelusze na mniejsze kawałki, np. na ćwiartki.

Cebule poszatkuj w kostkę i zeszklij na rozgrzanym oleju na patelni.

Dodaj grzyby i mieszaj około 1 minuty.

Wlej ocet, koncentrat i wsyp cukier.

Dopraw solą i pieprzem.

Całość gotuj około 6 minut (ciągle mieszając).

Całość przełóż do słoiczków.

Gotowe!

Kiedy i z czym można jeść grzyby marynowane?

Grzyby są gotowe do zjedzenia po około 2-3 godzinach od przełożenia w szkło. Słoiki można przechowywać w chłodnym miejscu np. w garażu lub piwnicy, przez około 3 miesiące. Grzyby podaje się jako przystawkę np. przed kolacją lub dodatek do ryby lub mięsa. Zawartość słoików można jeść zarówno na zimno jak i na ciepło. Jako przekąska w ciągu dnia dobrze smakuje chłodna. Dodając grzyby do ziemniaków lub kurczaka, warto je podgrzać wcześniej na patelni (około 5 minut).

Sposoby na urozmaicenie przepisu na grzyby w sosie pomidorowym

Sos będzie bardziej ostry, gdy doda się do niego papryczkę chili. Na przepis wystarczy około pół strączka świeżej ostrej papryki. Warzywo po oczyszczeniu z pestek kroi się na bardzo drobną kostkę lub ściera na tarce. Składnik najlepiej dodawać razem z koncentratem i dokładnie wymieszać.