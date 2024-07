Przetwory z grzybów można przechowywać nawet przez rok po ich przygotowaniu. Dzięki temu smakiem grzybów możemy cieszyć się także po sezonie. Kiszone i marynowane grzyby mogą stanowić przekąskę albo składnik sałatek, grzyby suszone natomiast nadadzą wyjątkowy aromat zupom i sosom.

Suszone grzyby

Najłatwiejszym sposobem na przechowywanie grzybów jest ususzenie ich od razu po zbiorze. Grzyby należy oczyścić, odkroić z nich fragmenty zepsute i posegregować według gatunków (po ususzeniu i zmieszaniu trudno może być odróżnić jeden od drugiego). Następnie trzeba je pokroić na dość cienkie, równe paski i rozłożyć na kawałku papieru. Grzyby powinny zostać ułożone w ciepłym suchym miejscu, na słońcu albo w pobliżu piekarnika. Kawałki grzybów można też nawlec na nitkę i rozwiesić nad piekarnikiem. Grzyby powinny suszyć się dopóty, dopóki staną się twarde. Wtedy można zamknąć je w słoikach, ale zamiast przykrywką zakryć je gazą albo kawałkiem lnianej szmatki. W przeciwnym razie mogą spleśnieć.

Grzyby sproszkowane

Innym sposobem przechowywania grzybów jest zmielenie ich po ususzeniu. Sproszkowane grzyby można przechowywać w słoikach i dodawać do sosów oraz zup.

Grzyby marynowane

Grzyby marynowane to smaczna przekąska i dodatek do dań.

Zobacz także

Składniki:

grzyby (np. borowiki, podgrzybki, kurki, rydze, maślaki),

2-3 cebule,

5 szklanek wody,

1 łyżka soli,

3 łyżki cukru,

po 5 ziarenek ziela angielskiego na słoik,

po 3 liście laurowe na słoik,

po 1/2 łyżki gorczycy na słoik,

1 szklanka octu.

Sposób przygotowania:

Najpierw należy przygotować zalewę: wodę zagotować, dodać do niej sól, cukier, ziele angielskie i liść laurowy oraz gorczycę. Pokroić cebulę na cienkie paski i dodać do gotującej się wody. Po 3-5 minutach od dodania cebuli należy zdjąć garnek z ognia i dolać szklankę octu. Zalewa powinna ostygnąć.

Osobno należy ugotować grzyby, wcześniej jednak należy dokładnie je oczyścić i umyć oraz pokroić na kawałki. Grzyby należy wrzucić do wrzącej wody i przez 5 minut gotować, następnie odcedzić i włożyć do słoików. Do 3/4 wysokości słoika (tak, żeby grzyby były zakryte) należy wlać zalewę i delikatnie zamieszać zawartość. Słoiki należy dokładnie zakręcić, ustawić w dużym garnku na specjalnej podstawce, żeby nie miały kontaktu z dnem, i gotować przez 30 minut.

Grzyby marynowane można przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu przez rok.

Grzyby kiszone

Do kiszenia należy wybierać młode, nieduże grzyby, np. kurki, opieńki, gąski. Po dokładnym oczyszczeniu należy wrzucić je do wrzącej wody i obgotować (3 minuty wystarczą) w wodzie z dodatkiem soli (1 łyżeczka soli na każdy litr). Grzyby należy następnie odsączyć i przepłukać zimną wodą.

Do słoika, w którym będą przechowywane grzyby, sypiemy łyżkę soli, wkładamy grzyby, zalewamy je zimną, przegotowaną wodą i dosypujemy jeszcze jedną łyżkę soli. Do słoika można też włożyć ząbek czosnku, kawałek korzenia chrzanu, liść laurowy, dosypać łyżeczkę gorczycy. Słoik należy dokładnie zamknąć i odstawić do pomieszczenia o temperaturze pokojowej na 5-6 dni. Po tym czasie można przenieść grzyby do chłodnego miejsca. Można je przechowywać w ten sposób przez rok.

Duszone grzyby pasteryzowane

Po oczyszczeniu i odkrojeniu zepsutych części, grzyby należy pokroić i udusić na patelni z dodatkiem oleju rzepakowego. W trakcie duszenia dodać sól i pieprz do smaku. Tak przygotowane grzyby można zamknąć w słoikach i pasteryzować.

Słoiki ustawiamy w dużym garnku na specjalnej podstawce, żeby nie miały kontaktu z dnem. Zalewamy je wodą do wysokości wieczka i gotujemy przez ok. godzinę. Po wyjęciu słoiki trzeba dokręcić i postawić do góry dnem. Dzień później pasteryzację należy powtórzyć. Tak zakonserwowane grzyby można przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu przez ok. pół roku.