Objawy hipoglikemii występują stopniowo, wraz ze spadkiem poziomu cukru we krwi. Choroba zwana inaczej niedocukrzeniem krwi objawia się zazwyczaj sennością i silnym osłabieniem.

Czym jest hipoglikemia?

Hipoglikemia to niedocukrzenie krwi. Występuje gdy poziom cukru we krwi wynosi poniżej 55 mg/dl. Jest to najczęściej występujące powikłanie cukrzycy i pojawia się przez błędy w diecie lub nieprawidłowo leczoną cukrzycę. Niekiedy zdarza się też u osób, które nie chorują na cukrzycę. Wtedy niski poziom cukru we krwi może świadczyć o innej chorobie, np. nerek, trzustki, niewydolności kory nadnerczy, czy chorobie przysadki mózgowej. Schorzenie jest szczególnie niebezpieczne dla osób leczonych insuliną. W ich wypadku hipoglikemia może być przyczyną śmierci.

Hipoglikemia – objawy

Hipoglikemię możemy podzielić na trzy etapy: łagodną, umiarkowaną i ciężką. W wyniku tej pierwszej, początkowe objawy nie są charakterystyczne. Występuje osłabienie, nadmierna potliwość, szybkie kołatanie serca, dreszcze i drżenie. Niekiedy pojawia się zmiana zachowania: człowiek staje się agresywny bez konkretnego powodu. W tym wypadku najlepiej szybko zjeść bądź wypić coś słodkiego. W stanie umiarkowanym hipoglikemia objawia się trudnościami w zachowaniu koncentracji, zdezorientowaniem i roztargnieniem. Do tego dochodzą: silne uczucia głodu, zaburzenia mowy i niewyraźne widzenie. Innymi dolegliwościami w stopniu umiarkowanym są pieczenie i mrowienie ust oraz skóry. Ostatni rodzaj hipoglikemii, czyli ciężki oprócz wyżej wymienionych czynników objawia się drgawkami, arytmią i zaburzeniami pracy serca. Dodatkowo pojawia się silny niepokój, przeszkadzający we śnie. W ostatnim etapie hipoglikemii dochodzi do utraty świadomości a nawet i śpiączki. Brak szybkiej pierwszej pomocy może przyczynić się nawet do śmierci.