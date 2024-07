Syrop z pigwy do herbaty wykonuje się późną jesienią. Chroni przed przeziębieniem i grypą. Jest źródłem witaminy C – posiada jej aż 7 razy więcej niż cytryna. Przygotowanie syropu z pigwy jest proste i nie zabiera wiele czasu.

Składniki:

1 kg owoców pigwy,

1 kg cukru.

Sposób przygotowania:

1. Przygotowane wcześniej owoce pigwy (umyte, obrane i wydrążone) koimy w małą kostkę.

2. Wkładamy je do słoika, zasypując cukrem.

3. Odkładamy tak przygotowane owoce na co najmniej 2 dni.

4. Po upływie dwóch dni syrop jest gotowy do spożycia. Można go również zapasteryzować, aby miał dłuższy termin spożycia.

Dodawany do herbaty syrop z pigwy słodzi ją i dostarcza właściwości leczniczych. Można go dodać do deseru jako polewę lub zrobić z niego później nalewkę. Warto zapamiętać, że nie powinno się wyrzucać pokrojonych kawałków pigwy z syropu, ponieważ to w nich jest najwięcej składników odżywczych i witaminy C.