Świadomość ciała to umiejętność, którą można ćwiczyć m.in. poprzez techniki relaksacyjnej oraz skupianie się na oddechu. Większa uważność likwiduje problemy ze skupieniem i poprawia zdolność uczenia się.

Pojęcie “świadomość ciała” zostało stworzone przez filozofa Richarda Shustermana. Należy do kategorii somaestetyki i jest związane z doświadczaniem świata poprzez ciało. Może być rozumiane jako myślenie ciałem.

Świadomość ciała a uważność

Świadomość ciała wymaga uwagi, bowiem polega na stałym kontakcie z własną cielesnością. W ten sposób można poznać siebie, swoje reakcje na konkretne sytuacje i emocje. Fizyczności nie można oszukać: kiedy jesteśmy zmęczeni, ciało odmawia posłuszeństwa. Strach może paraliżować, a radość - dodawać energii. Warto skupić się na swoim wnętrzu i być w kontakcie z tym, co się w nim dzieje. Tak zwany trening uważności pokazuje, w jaki sposób bodźce zmysłowe wywołują reakcje w ciele. Dzięki relaksacji, tańczeniu, spontanicznemu ruchowi i wsłuchiwaniu się w oddech można dotrzeć do własnych emocji. We współczesnym świecie wielu z nas zagłusza zmęczenie kawą, a zniechęcenie - napojami energetycznymi. Zatrzymanie się w codziennym pędzie i wysłuchanie własnego ciała może sprawić, że zauważymy potrzebę zmiany. To z kolei wpłynie na komfort całego życia. Trening uważności ułatwia odczuwanie emocji, korygowanie nawykowych zachowań i łatwiejsze wyrażanie uczuć. Poprawia to komunikację nie z samym sobą, ale również z innymi. Znajomość siebie pozwala na przekazanie informacji o swoich potrzebach i odczuciach w relacjach z ludźmi. Ćwiczenia można wykonywać samodzielnie, po prostu obserwując swoje ciało, oddech i reakcje fizjologiczne. Warto też wybrać się na warsztaty, gdzie pokazywane są konkretne techniki, np. w ramach Festiwalu Świadomej Pracy z Ciałem, który odbywa się w Gdańsku od 2016 r.

Problemy ze skupieniem - jak się ich pozbyć?

Uważność może poprawić koncentrację. Problemy ze skupieniem w wielu przypadkach wynikają bowiem z zaburzonego kontaktu ze sobą. Ciało chciałoby być gdzie indziej, a umysł zmusza je np. do wykonania kolejnego ćwiczenia bądź pójścia na kawę z nielubianą koleżanką “bo tak wypada”. Trening uważności jest jednym z czynników wspomagających metody efektywnego uczenia się. Pozwala bowiem skupić się na aktualnie wykonywanym zadaniu, a jeśli ciało protestuje - wypróbowaniu innego sposobu na realizację zaplanowanej czynności.