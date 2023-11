W praktykowaniu medytacji najważniejsza jest regularność i systematyczność. Medytacja sprawia, że trenując umysł, wypracowuje się nawyk, który przynosi wiele dobrego. Medytacja to ćwiczenie umysłu, ale ciało również otrzymuje wiele korzyści w tym procesie.

Reklama

Aby rozpocząć medytację, nie ma konieczności przyjmowania pozycji kwiatu lotosu, która dla większości osób jest trudna do wykonania. Wystarczy usiąść wygodnie na łóżku, krześle czy podłodze. Medytować można również w pozycji leżącej. Nie ważne również jest miejsce, ale najlepiej na początku praktykować medytację w cichych i odosobnionych pomieszczeniach.

1. Dwie minuty

Usiądź i spróbuj medytować nieprzerwanie przez dwie minuty. Taki czas na rozpoczęcie nauki medytacji w zupełności wystarczy. Jeżeli jesteś w stanie skupić się wyłącznie na własnym oddechu przez 120 sekund, jest to duży sukces.

2. Przyjrzyj się własnym myślom

W monecie, gdy przyjmiesz już wygodną pozycję, zastanów się nad tym, co dzieje się w twojej głowie. Nie ma żadnego ustalonego stanu, w którym powinna znajdować się osoba, która przystępuje do medytacji. Wszystkie emocje są dozwolone. To jest czas tylko dla ciebie, dlatego popatrz na to, co czujesz i jak się czujesz.

3. Skup się na oddechu

W trakcie sesji medytacyjnej twoje myśli zaczną błądzić. Możliwe, że zaczniesz zastanawiać się nad obowiązkami, niedokończonymi zadaniami lub planami na jutrzejszy dzień. W powrocie z tego rodzaju „wędrówki” bardzo pomocne jest liczenie oddechów oraz skupienie się na powietrzu, które przechodzi przez twój nos i usta.

4. Nie zniechęcaj się

Pamiętaj, że medytacja to trening i wymaga systematycznych ćwiczeń, dlatego nic złego się nie stanie, jeśli od razu nie będziesz mistrzem w tej dziedzinie. Daj sobie czas na naukę. Nie obawiaj się również, że coś robisz źle. Nie ma uniwersalnego sposobu medytacji, każdy wypracowuje swój własny styl.

5. Myśli to przyjaciele

Jeżeli kolejny raz twoja świadomość zacznie błądzić, spróbuj przyjrzeć się myślom i pomysłom, które się w niej pojawiają. Nie staraj się za wszelką cenę ich zbyć, rozproszyć. Pamiętaj, że medytacja to twój czas, i celem praktyki nie jest twoja frustracja spowodowana tym, że nie potrafisz na zawołanie oczyścić umysłu. Zamiast karcić się za nieustanny przepływ myśli, skup się na oddechu, licz wdechy, ćwicz świadomy przepływ powietrza przez twoje ciało.

6. Przeżywaj emocje

Jeżeli w trakcie medytacji pojawiają się silne uczucia, spróbuj dać im możliwość rozwinięcia się, przeżyj je. Nie ma znaczenia, czy jest to radość, czy gniew. To są twoje emocje, pozwól im się rozwinąć. Bądź tu i teraz i jeżeli towarzyszą ci uczucia, przyjrzyj się im.

7. Poznaj swój umysł

Praktyka medytacji służy wypracowaniu umiejętności koncentracji uwagi i wyciszenia, ale również poznania w jaki sposób pracuje twój umysł. Pamiętaj o tym, by być swoim przyjacielem. Próbuj dociec, dlaczego w trakcie medytowania pojawiają się konkretne przemyślenia. Nie karć się. Jeżeli twoja świadomość błądzi, powracaj do liczenia oddechów.

8. Jak pracuje twoje ciało?

W czasie oddechów staraj się pobyć w każdej części swojego ciała. Zastanów się, co czują twoje stopy, czy mięśnie ud nie są za bardzo napięte, w jaki sposób płuca i przepona wypełniają się powietrzem. Tego rodzaju „skan” pozwala na lepsze zrozumienie i poczucie własnej cielesności oraz nawiązanie z nią kontaktu.

Reklama

9. Nie odkładaj kolejnego treningu

Punktem wyjścia systematycznej medytacji jest uświadomienie sobie, że robisz coś dobrego dla siebie, ponieważ w pełni na to zasługujesz. To na początku zaledwie dwie minuty w ciągu dnia, nie ma możliwości, aby w 24 godzinach nie znaleźć tak niewielkiej ilości uwagi. Medytuj codziennie. Po dwóch tygodniach zaczniesz zauważać korzyści medytowania, a po trzech stanie się ono twoim nawykiem.