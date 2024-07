Nie masz doświadczenia, a CV świeci pustką? Pomyśl o stażu zawodowym

Staż zawodowy jest formą nauki, która pozwala w praktyce zdobyć umiejętności potrzebne na danym miejscu pracy. Mimo że obowiązki stażysty są często takie same jak etatowego pracownika, to nie nawiązuje on stosunku pracy z pracodawcą. Pracodawca nie ponosi też kosztów wynagrodzenia dla stażysty.