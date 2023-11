Squash jest dyscypliną sportową, która w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Sama gra jest dosyć specyficzna, ale jeżeli ktoś szuka sportu, który będzie dostarczał sporo adrenaliny, a przy tym poprawi ogólną formę fizyczną, to powinien spróbować swoich sił w squashu. Podpowiadamy, jak przygotować się do gry, na co zwrócić szczególną uwagę i na jakie wydatki należy się przygotować.

Osoby początkujące, które nigdy wcześniej nie grały w squasha ani nie widziały żadnego meczu tej dyscypliny, w pierwszym okresie nauki nie muszą znać szczegółowych zasad. Squash polega na odbijaniu rakietą piłki o ścianę w taki sposób, aby przeciwnik miał jak najwięcej problemów z jej odegraniem.

Jak się przygotować do pierwszej gry w squasha?

Przed pierwszym wyjściem na squasha trzeba pamiętać w zasadzie tylko o jednej rzeczy - zabraniu właściwego obuwia. Wystarczą sportowe buty z jasną podeszwą, która nie będzie rysowała podłoża. W klubach sportowych dysponujących kortami pracownicy zwracają na to uwagę i jeżeli obuwie będzie nieodpowiednie, to wejście na kort jest niemożliwe.

Poza tym nie ma żadnych szczególnych wymagań - strój do gry mogą tworzyć zwykła koszulka i krótkie spodenki. Jeśli chodzi o sam sprzęt, to w większości klubów można go wypożyczyć, często nawet bez poniesienia dodatkowych kosztów. Jest to najlepsze rozwiązanie dla początkujących, ponieważ w przypadku, gdy ktoś nie zapała miłością do tej dyscypliny, to jedynym kosztem jaki poniesie ten związany z wynajmem kortu.

Kiedy rozpocząć naukę z instruktorem i zainwestować w sprzęt?

Skorzystanie z usług instruktora squasha jest dobrym rozwiązaniem, ale dopiero wtedy, gdy ma się pewność, że chce się uprawiać ten sport. Squash jest bardzo dynamiczną grą. Aby osiągnąć dobry poziom, należy mieć dobrą dynamikę i zwrotność. Nie każdy ma do tego predyspozycje i dlatego nie można powiedzieć, że jest to dyscyplina dla wszystkich. Niemniej jednak ci, którzy mają chęci i możliwości powinni skorzystać z usług trenera, który skupi się głównie na doskonaleniu techniki i taktyki.

Jeśli chodzi o zakup sprzętu, to najbardziej odpowiednim momentem jest sama decyzja o zapisaniu się na lekcje do trenera. To jasny sygnał, że planujemy regularne treningi i wtedy własny sprzęt się przyda. W kwestii doboru rakiety najlepiej poprosić o pomoc samego instruktora. Na początek wystarczy sprzęt z półki cenowej 300-400 zł, później można zainwestować w bardziej profesjonalny sprzęt, za który będzie trzeba zapłacić nawet drugie tyle. Do tego dojdzie jeszcze konieczność zakupów okularów ochronnych (ceny od 50 zł w górę).