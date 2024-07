Hamowanie na rolkach dla początkujących może stanowić sporą trudność. W zależności od stopnia umiejętności hamowanie może odbywać się na kilka różnych sposobów.

W jeździe na rolkach, oprócz samej techniki jazdy bardzo ważna jest sztuka hamowania. Umiejętność zatrzymania rolek to podstawa bezpiecznej jazdy.

Hamulec do rolek

Hamulec do rolek wygląda jak gumowy klocek i znajduje się z tyłu prawego buta, do którego jest doczepiony za pomocą śrub. Mają go wszystkie modele rolek, ale wiele osób woli go zdemontować, gdyż nie jest konieczny, a może przeszkadzać zaawansowanym rolkarzom w wykonywaniu złożonych ewolucji. Wystarczy odkręcić śrubę i zdjąć klocek. Zwykle nawet do rolek dodawana jest druga, krótsza śrubka, aby skręcić but z powrotem. Aby zahamować za pomocą hamulca, musisz przechylić but do tyłu i naciskać na niego ciężarem swojego ciała. Klocek będzie wtedy tarł o nawierzchnię. Im większy nacisk, tym mocniejsze hamowanie.

Pług – sposób hamowania na rolkach

Hamowanie pługiem nie sprawi ci żadnego kłopotu, jeśli potrafisz jeździć na nartach. Podobnie jak w narciarstwie, polega na zrobieniu bardzo szerokiego rozkroku, aby krawędzie rolek i podłoże tworzyły jak najmniejszy kąt. Występuje wtedy tarcie i rolki hamują. Po wyhamowaniu złącz nogi i skieruj buty do środka. Pamiętaj, aby cały czas pozostawać nisko na nogach i delikatnie się pochylać.

T-stop

Najpopularniejszym sposobem hamowania na rolkach jest układ T, zwany także „T-stopem”. Określenie to pochodzi od specyficznego ułożenia rolek, które ma przypominać literę. Nie jest to zbyt skomplikowana technika, ale lepiej wcześniej poćwiczyć jazdę na jednej nodze. Nie ma znaczenia, czy jest to prawa noga, czy lewa – wszystko zależy od tego jak ci wygodniej i na której nodze czujesz się pewniej. Aby zahamować T-stopem ugnij jedną nogę w kolanie, wysuń ją do przodu i przenieś na nią ciężar ciała. Drugą nogę ustaw prostopadle za pierwszą rolką i w miarę możliwości pochyl względem nawierzchni. Hamuj wszystkimi kółkami i staraj się maksymalnie odsuwać tylną nogę, jakbyś chciał ciągnąć stopę za sobą.

Hamowanie na rolkach przez obrót

Najtrudniejsza, szczególnie dla początkujących rolkarzy, jest metoda obrotowa. Jednak jeśli potrafisz skręcać na rolkach to nie powinna sprawiać większych kłopotów. W skrócie, polega na wykonaniu obrotu w taki sposób, aby zatrzymać się bokiem do kierunku jazdy. Najłatwiej to zrobisz, wysuwając jedną nogę i przenosząc cały ciężar na nią. Gdy ta noga skręci o 90 stopni, ciężar ciała przenieś na drugą nogę i wykonaj w jej kierunku obrót o 270 stopni. Staraj się zatrzymać w takim momencie, aby obie nogi były równolegle do siebie, a prostopadle do kierunku jazdy.