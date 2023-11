Jak smakuje yerba mate? Jak przygotować yerba mate? Parzenie yerba mate krok po kroku

Yerba mate nie jest herbatą, dlatego nie parzy się jej tak jak herbatę. Susz wsypuje się do specjalnego naczynia zwanego matero nawet do ¾ jego objętości. Ważne jest by woda, którą zalewana jest yerba nie była zagotowana. Ciekawym sposobem na przygotowanie napoju z ostrokrzewu paragwajskiego jest zalanie suszu zimną, wręcz lodowatą wodą. Takie rozwiązanie o nazwie terre jest bardzo praktyczne w czasie upałów.