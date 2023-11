Sporty zimowe, takie jak jazda na nartach, łyżwach i desce snowboardowej, mają korzystny wpływ na całe ciało. Skutkują dotlenieniem organizmu, usprawniają pracę serca i angażują wszystkie partie mięśniowe. Przyczyniają się spalania kalorii i zachowania szczupłej sylwetki.

Reklama

Okres zimowy często kojarzony jest z ograniczoną aktywnością fizyczną, a przez to z niechcianym przyrostem masy ciała. Tymczasem zimowa aura sprzyja uprawianiu rozmaitych dyscyplin sportowych i podejmowaniu różnych form aktywności. Wystarczy wyposażyć się w specjalny strój, który ochroni przed mrozem i wiatrem.

Aktywność fizyczna w zimie

Wiele osób uważa, że zimowa aura nie pozwala na podejmowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Jednak jest wiele dyscyplin, które można uprawiać właśnie w sezonie zimowym. Sporty zimowe są bardzo atrakcyjnymi formami aktywności fizycznej. Wśród nich znajduje się m.in. jazda na łyżwach, snowboardzie oraz narciarstwo. Dyscypliny te dostarczają dobrej zabawy, którą można dzielić z przyjaciółmi wybierając się razem na lodowisko czy na stok. W trakcie podejmowania zimowych form aktywności fizycznej pracują wszystkie partie mięśniowe. W tego rodzaju sportach ważną rolę odgrywa zdolność utrzymania równowagi oraz balansowanie własnym ciałem. Dyscypliny zimowe pozwalają porządnie się wyszaleć i zmęczyć, a dodatkowo przyczyniają się do poprawy ogólnej kondycji organizmu i spalenia zbędnych kalorii.

Jazda na łyżwach – dobra zabawa i wzmocnienie mięśni

Amatorska jazda na łyżwach nie wymaga specjalnego przygotowania. Wystarczy ciepło się ubrać i wziąć łyżwy lub je wypożyczyć. W większych miastach lodowiska – otwarte lub zamknięte są powszechnie dostępne, a wejście na godzinę kosztuje do kilkunastu złotych łącznie z wypożyczeniem łyżew. Łyżwiarstwo jest doskonałym sposobem na zadbanie o kondycję fizyczną w sezonie zimowym, a tym samym zachowanie szczupłej sylwetki. W trakcie tej aktywności do pracy angażowane są różne grupy mięśniowe: brzucha, nóg, ramion, pleców oraz obręczy barkowej. Godzinna jazda na łyżwach pozwala na spalenie około 300 – 700 kcal w zależności od intensywności jazdy.

Snowboard i narciarstwo

Snowboard, czyli jazda na desce jest sportem zimowym dostarczającym dużej dawki adrenaliny. Aby podjąć się tej aktywności fizycznej, należy wyposażyć się w deskę snowboardową, kombinezon chroniący przed zimnem i pozwalający utrzymać ciepło oraz gogle. Snowboard przyczynia się do wzmocnienia mięśni, polepszenia zwinności oraz równowagi. Ponadto, wyzwala endorfiny – hormony szczęścia. Dzięki temu, obok odczuwanego zmęczenia, pojawia się również uczucie radości i satysfakcji. Kolejnym, popularnym sportem zimowym jest narciarstwo. Ma bardzo pozytywny wpływ na cały organizm – wzmacnia mięśnie, poprawia koordynację ruchową oraz sprzyja spalaniu tkanki tłuszczowej. Podejmowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu ma także korzystny wpływ na pracę mięśnia sercowego i prowadzi do efektywniejszego dotlenienia organizmu. Aby osiągnąć te korzyści ze snowboardu czy jazdy na nartach, przed podjęciem tego rodzaju aktywności należy pomyśleć o własnym bezpieczeństwie na stoku. Osoby początkujące powinny wybrać stok na miarę ich możliwości, czyli o łagodnym nachyleniu. Ważne jest również założenie kasku oraz ochraniaczy na łokcie, kolana i nadgarstki, co zapobiegnie urazom. Przed wyjściem na stok warto rozgrzać organizm, wykonując kilkuminutową rozgrzewkę, w której powinny pojawić się m.in. ćwiczenia rozciągające. Amatorzy powinni przemyśleć wzięcie kilku nauk udzielanych przez specjalistę, co sprawi, że szybciej opanują prawidłową technikę jazdy i zapewnią sobie większe bezpieczeństwo.

Reklama

Inne sporty, które można podjąć zimą

W zimie poza narciarstwem, łyżwiarstwem i snowboardem można uprawiać również inne formy aktywności fizycznej. Wśród nich znajduje się jazda na rowerze, bieganie, pływanie na basenie oraz nordic walking, czyli szybki i rytmiczny marsz z kijami. Bez względu na porę roku i warunki pogodowe można podejmować się ćwiczeń w domu, na siłowni lub w klubach fitness. Zimowa aura to również świetna okazja do zabaw z dziećmi na śniegu, które także dostarczą ruchu a dodatkowo mnóstwa radości dla całej rodziny. Prawdziwą przyjemnością, zarówno dla dzieci, jak też dorosłych będą: lepienie bałwana, jazda na sankach oraz wojna na kulki śnieżne.