Sanki dla dzieci mogą służyć jako środek transportu podczas spacerów lub przyrząd do zabawy podczas zjeżdżania z górki. Wybór sanek drewnianych czy plastikowych powinien być podyktowany wiekiem dziecka i jego potrzebami. Zjeżdżanie na sankach wymaga zachowania ostrożności.

Reklama

Sanki dla dzieci są jednym z ulubionych przedmiotów do zabawy na zewnątrz w zimie. Jazda na sankach pozwala na spalenie nawet 400 kilokalorii w ciągu godziny intensywnej zabawy. Przebywanie na zewnątrz zimą niesie też inne korzyści dla zdrowia, m.in. poprawia odporność.

Sanki dla dzieci – dobór sanek do wieku

Sanki dla dzieci powinny być dostosowane przede wszystkim do wieku maluchów. Małe dzieci i przedszkolaki najlepiej wozić w sankach z oparciem. Kilkulatki mogą mieć problemy z utrzymaniem równowagi podczas ruchu sanek, a oparcie zabezpiecza przed upadkiem.

Dobrej jakości sanki z oparciem pozwalają na odczepienie i ponowny montaż oparcia w miarę potrzeb. O ile jest ono przydatne dla małych dzieci, o tyle może przeszkadzać w późniejszych latach, dzieciom w wieku szkolnym.

Zamiennikiem dla wózków podczas spacerów zimą mogą być sanki dla niemowlaka. Tego typu sanki są wyposażone w pchacz, a najlepsze modele także w śpiworek oraz daszek. Koszt ich zakupu może sięgać nawet ponad 300 złotych.

Sanki drewniane czy plastikowe – jak wybrać?

Najtrwalsze i najdroższe są sanki drewniane. Cechują się dużą wytrzymałością, zwykle wysoką jakością oraz uniwersalnością – nadają się dla dzieci w różnym wieku i o różnej masie ciała, mogą mieć odkręcane oparcie. Sanki drewniane są jednak dużo cięższe od plastikowych, a sterowanie nimi wymaga większej wprawy niż kierowanie nowoczesnymi sankami z kierownicą. Drewniane sanki to wydatek rzędu od około 60 do 150 złotych.

Sanki plastikowe mogą mieć mniejszą trwałość od tych wykonanych z drewna i metalu, najlepiej nadają się dla mniejszych dzieci i lżejszych. Tego typu sanki dziecięce mogą być wyposażone w hamulec, kierownicę ułatwiającą panowanie nad pojazdem w ruchu, a nawet klakson. Przeważnie mają też oparcie. W zależności od dodatkowego wyposażenia bywają lżejsze od sanek drewnianych lub mają zbliżoną wagę. Kosztują od około 30 do nawet ponad 300 złotych.

Korzyści z jazdy na sankach

Sanki dla dzieci w zimie zachęcają do ruchu i zabawy na zewnątrz. Każda godzina intensywnego zjeżdżania na sankach to 400 spalonych kilokalorii. Zjeżdżanie i wbieganie na górkę poprawia też kondycję i dotlenia organizm oraz rozwija mięśnie. Przebywanie na zewnątrz może zwiększać odporność organizmu, o ile jest dawkowane i o ile nie dochodzi do przegrzania i spocenia, a następnie przemarznięcia dziecka. Dlatego warto ubierać maluchy na sanki tak, by nie zgrzały się podczas zabawy.

Sanki dla dzieci – bezpieczeństwo podczas zabawy

Żeby zjeżdżanie na sankach było bezpieczne, należy zadbać o miejsce do zabawy oddalone od ruchliwych ulic i innych niebezpiecznych miejsc, np. głębokich rowów czy placów budowy. Najlepiej wybierać niezbyt strome górki. Na trasie zjazdowej nie powinny znajdować się drzewa ani krzewy, a ewentualne gałęzie lub kamienie należy usunąć z trasy przed zjeżdżaniem. Nie powinno się zjeżdżać po oblodzonych stokach.

Dziecko należy ubrać tak, by nie zgrzało się po kilku zjazdach, ale też by nie przemarzło w trakcie zabawy. Należy unikać odzieży ze sznurkami, które mogą wkręcać się w płozy i sanki, stanowiąc zagrożenie. Warto zainwestować w kask ochronny na głowę dla dziecka.

Reklama

Buzię malca przed wypuszczeniem go na zewnątrz najlepiej posmarować tłustym kremem lub kremem dla narciarzy, który zawiera dodatkowo filtr UV.