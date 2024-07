Rodzaj łyżew zależy od tego, jaki styl jazdy chcemy opanować. Doboru łyżew można też dokonać w zależności od umiejętności jazdy na nich. Dla początkujących polecane są hokejowe, a bardziej zaawansowani powinni sięgać już po łyżwy figurowe lub panczeny. Łyżwy różnią się budową, ale również materiałem, wykonaniem oraz przeznaczeniem.

Nie mamy wielkiego wyboru jeżeli chodzi o rodzaje łyżew. Mamy ich tylko 3 modele:

hokejówki,

figurówki,

panczeny.

Najłatwiej opanować jazdę na łyżwach do hokeja. Dlatego hokejówki często polecane są dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z łyżwiarstwem. Figurówki to sprzęt dla osób bardziej zaawansowanych, a panczeny to łyżwy do szybkiej jazdy.

Rodzaj łyżew: hokejowe

Łyżwy hokejowe (potocznie nazywane hokejówkami) są najczęściej wykonane z nylonu i skóry, są szerokie i wysokie (aż za kostkę). Mają wzmocnienie na pięcie i kostce, co chroni początkujących łyżwiarzy przed upadkiem. Podeszwa najczęściej jest plastikowa.

Rodzaj łyżew: figurowe

Łyżwy figurowe (potocznie nazywane figurówkami) mają buty wykonane wyłącznie ze skóry. Są większe i cięższe do hokejówek oraz o wiele wyższe (sięgają aż do połowy łydki). Sama łyżwa posiada ząbki z przodu, aby amortyzować poślizg podczas wykonywania akrobacji figurowych. Przeznaczone są raczej dla osób zaawansowanych w łyżwiarstwie, próby uczenia się jazdy na figurówkach przez osoby niedoświadczone powodują często upadki i grożą kontuzją.

Rodzaj łyżew: panczeny

Panczeny to również model dostosowany do umiejętności osób zaawansowanych w łyżwiarstwie. Są o wiele mniejsze od dwóch poprzednich modeli, krótsze oraz nie posiadają żadnych wzmocnień. Uszyte z cienkiej skóry buty są lekkie, a sama łyżwa jest o wiele mniejsza. Panczeny przeznaczone są do szybkiej jazdy.