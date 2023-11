Okres wiosenno-letni w Polsce sprzyja spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu. Nie każdy ma możliwość regularnego wyjeżdżania na wypoczynek za miasto, ale nie musi to oznaczać nudnego czasu w mieście. Ciekawym pomysłem jest aktywność fizyczna w parku miejskim, gdzie można uprawiać wiele innych dyscyplin sportowych.

Reklama

Jeśli komuś się wydaje, że w parku miejskim można co najwyżej pobiegać i pojeździć na rowerze, to jest w sporym błędzie. Obecnie parki dają szereg innych możliwości aktywności fizycznej, zarówno indywidualnej, jak i drużynowej.

Jakie atrakcje sportowe są dostępne w parkach miejskich?

Na przestrzeni ostatnich kilku lat infrastruktura sportowa w wielu miejskich parkach w naszym kraju mocno się rozwinęła. Dzięki temu w wielu z nich można znaleźć miejsca do gry w:

mini-golfa,

frisbee,

mini football (odmiana piłki nożnej),

badmintona.

W parkach miejskich coraz częściej można się również spotkać z siłowniami zewnętrzymi oraz skateparkami. Jeśli chodzi o siłownie, to dają one możliwość ćwiczeń zarówno dla dzieci, jak i osób starszych, ponieważ jako obciążenie wykorzystują wagę ciała osoby ćwiczącej. W skateparkach, które są oblegane przez młodzież, można natomiast jeździć nie tylko na deskorolce, ale również rolkach, rowerach BMX czy hulajnodze.

Nawet jeżeli w parku miejskim brakuje miejsc do wielu wymienionych dyscyplin, to nie oznacza to, że nie można zorganizować sobie ciekawej formy relaksu. Biegać i jeździć na rowerze można praktycznie wszędzie. Tak samo jest z uprawianiem nordic walking, czyli spacerowania z kijkami. Ponadto w parku można ćwiczyć: jogę, skakanie na skakance czy podstawy fitnessu.

O czym pamiętać podczas ćwiczeń w parku?

W niektórych miejscach parków miejskich obowiązuje zakaz wchodzenia. Należy absolutnie tego przestrzegać i poszukać obszaru, gdzie przebywanie jest możliwe. W przypadku jogi czy fitnessu do pełni szczęścia wystarczy trochę miejsca na trawie, z kolei nordic walking można uprawiać na ścieżkach pieszych. Bez względu na to jaką aktywność fizyczną się wykonuje, powinno się to robić w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym.

Reklama

Jeśli chodzi natomiast o kwestie bezpieczeństwa własnego zdrowia, to nie wolno zapominać o rozgrzewce przed każdym większym wysiłkiem. Po zakończonym treningu dobrze jest również poświęcić kilka minut na rozciąganie ciała.