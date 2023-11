Granie w golfa wciąż uchodzi za sport ekskluzywny, który jest przeznaczony tylko dla bogatych. Nie do końca jest to jednak prawda, ponieważ obecnie na naukę gry w golfa mogą sobie pozwolić nawet mniej zamożne osoby. Większość klubów golfowych posiada atrakcyjne cenowo oferty treningów dla początkujących. W wakacje można również odbyć przyspieszony kurs nauki albo wziąć udział w obozie golfowym.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat możliwość rozpoczęcia nauki gry w golfa w Polsce znacznie się poprawiła. Wszystko za sprawą większej liczby ośrodków z polami golfowymi, a co za tym idzie – również niższych cen.

Gra w golfa: jak się do tego przygotować?

To właśnie przeświadczenie, że golf jest sportem dla elit sprawia, że wiele osób nawet nie rozważa rozpoczęcia przygody z tą dyscypliną. A w rzeczywistości gra na poziomie rekreacyjnym nie musi wiązać się z dużymi wydatkami. Zwłaszcza, że na początku przygody z tym sportem nie trzeba inwestować we własny sprzęt. Zapisując się na lekcje do klubu, zazwyczaj kije są wliczone w cenę treningu.

Ci, którzy chcieliby udać się już na pierwsze zajęcia w pełni wyposażeni, muszą liczyć się z wydatkiem minimum kilkuset złotych za same kije. Zakupu najlepiej dokonać w specjalistycznym sklepie, gdzie można liczyć na profesjonalny dobór ze strony sprzedawcy albo poprosić o pomoc znajomego, który zna się na golfie.

Osoby początkujące nie mogą natomiast pominąć kwestii odpowiedniego ubioru. Na polach golfowych obowiązuje pewna etykieta, której nie wypada (a czasami nawet nie wolno) naruszać. Standardowym strojem jest koszulka z kołnierzykiem i długie spodnie. Ceny takich kompletów zaczynają się już od około 150 zł. Profesjonalne obuwie nie jest wymagane, wystarczy zwykłe, sportowe. Ponadto trzeba posiadać specjalną rękawiczkę (wydatek rzędu 20-100 zł).

Jak nauczyć się grać w golfa i jakie są ceny treningów?

Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że konieczne jest skorzystanie z pomocy trenera. Samodzielne nauczenie się gry w golfa jest praktycznie niemożliwe ze względu na poziom trudności. W okresie wakacyjnym poza standardowymi lekcjami gry w golfa, dostępne są również kilkudniowe kursy i obozy. Zazwyczaj opcja wykupienia kursu jest bardziej atrakcyjna cenowo aniżeli pojedyncze treningi. Wszystko zależy jednak od klubu i aktualnych ofert. Cena godzinnego treningu – w zależności od miasta i klubu – waha się od 70 do 200 zł.

Po kilku godzinach zajęć z trenerem można udać się na pole samemu. Za rundę golfową, która może trwać nawet cały dzień trzeba zapłacić ok. 150-250 zł.