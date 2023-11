Odpowiednia dieta jest tylko jednym z kroków w kierunku zrzucenia zbędnych kilogramów. Osoby, które chcą schudnąć, powinny również zadbać o regularną aktywność fizyczną. Ważne, aby wybrać taką dyscyplinę sportową, która nie tylko będzie sprawiała przyjemność, ale również pozwalała spalać zbędne kalorie. Podpowiadamy, jakie formy aktywności są najbardziej efektywne podczas odchudzania.

Wiele osób mających problemy ze zrzuceniem wago nie wie, że najlepsze efekty daje połączenie odpowiedniej diety i aktywności fizycznej. Te dwie odpowiednio dobrane kwestie pomagają osiągnąć ciekawe efekty w krótkim czasie.

Jaką dyscyplinę wybrać, aby szybko się odchudzić?

Systematyczne uprawianie sportu przynosi szereg korzyści zdrowotnych. Przyspiesza przemianę materii, poprawia krążenie i ogólne samopoczucie. Do tego wszystkiego pozwala spalać zbędny tłuszcz, co przyczynia się do wyrzeźbienia sylwetki. Uzyskanie zadowalających efektów w największym stopniu zależy od rodzaju wykonywanej aktywności fizycznej. Dyscyplinami indywidualnymi, które pozwalają spalać najwięcej kalorii są:

pływanie (najlepiej stylem motylkowym),

squash,

kitesurfing,

skakanie na skakance,

bieganie,

spinning,

tenis ziemny,

sporty walki (karate, judo, boks).

Każda z wymienionych propozycji ćwiczeń pozwala spalać powyżej 550 kalorii w ciągu godziny. Zdecydowanie najbardziej efektywne jest pływanie, gra w squasha i kitesurfing. Podczas 60-minutowego treningu tych dyscyplin można spalić nawet ponad 750 kalorii.

Ile powinien trwać trening odchudzający i jak często ćwiczyć?

Jedna jednostka treningowa powinna trwać minimum godzinę. Taką długość treningu można polecić osobom początkującym, które nie są jeszcze gotowe na dłuższy wysiłek. Wraz z poprawą kondycji i wydolności organizmu warto wydłużyć ten czas do 1,5 lub 2 godzin. Wskazane jest odbywanie trzech treningów w trakcie tygodnia.

Planując kalendarz zajęć, należy w nim uwzględnić zasadę mówiącą o tym, aby zachowywać jeden dzień przerwy między treningami. Ćwiczenie w takim schemacie pozwala na prawidłową regenerację organizmu i zmniejsza ryzyko odniesienia kontuzji. Pierwsze efekty treningów i wprowadzonej diety można zauważyć już po około 3-4 tygodniach.