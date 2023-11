Siemię lniane to nasiona lnu, które mają wiele cennych dla organizmu ludzkiego składników odżywczych. Ma postać spłaszczonych, małych brązowych ziarenek. Jest bardzo neutralne w smaku i w kontakcie z wodą wydziela śluz – galaretkę. Ta właściwość siemienia jest wykorzystywana w kuchni przede wszystkim do zagęszczania potraw.

Bardzo ważne jest, aby siemię lnianie mielić tuż przed spożyciem. Zawarte w nim tłuszcze (wielonienasycone kwasy tłuszczowe) szybko jełczeją. Powoduje to, że pozostawione w rozdrobnionej formie ziarna tracą swoje cenne właściwości odżywcze. Z tego względu niewskazane jest kupowanie mielonego siemienia lnianego.

Siemię lniane jako zagęstnik

Siemię lniane ze względu na swoje właściwości żelujące jest idealnym zagęstnikiem. Można nim poprawiać konsystencję zup, sosów, gulaszy, potrawek, a nawet owocowych smoothie czy shake'ów. Aby nie wyczuwać ziarenek, można przed dodaniem do potrawy je zmielić.

Jak stosować siemię lniane zamiast jajka?

Siemię lniane to jeden z lepszych zastępników jajka w wegańskich przepisach. Tego triku można używać np. w ciastach kruchych, kotletach, pasztetach. Siemię lniane zamiast jajka stosuje się następująco: 1 jajko = 1 łyżka zmielonego siemienia wymieszana z 3 łyżkami wody. Siemieniową miksturę należy wstawić do lodówki na około 15 minut przed dodaniem do pozostałych składników.

Siemię można mielić w młynku do kawy lub przy użyciu blendera o dużej mocy. Bardzo ważne jest, by nie mielić ziarenek zbyt długo. Zacznie się wtedy wytrącać z nich tłuszcz, który zmieni konsystencję proszku i sprawi, że jego właściwości wiążące będą osłabione.

Siemię lniane jako panierka

Siemię lniane mielone lub w postaci ziaren jest doskonałym dodatkiem do panierek. Można również stosować je jako samodzielną panierkę. Znakomicie sprawdza się do wysypania foremki, w której będzie pieczony chleb lub pasztet.

Siemię lniane jest świetną, smaczną i bardzo zdrową posypką do kanapek czy sałatek. Można nim udekorować wierzch warzywnej tarty lub zupy krem. Urozmaica smak pasztetów warzywnych, jednocześnie je zagęszczając. Siemię lniane można dodać do sezamków lub zrobić z niego i syropu z agawy czy miodu siemieniowe ciasteczka, przypominające sezamowy przysmak.

Przepis na pastę cebulowo-ogórkową z siemienia lnianego

Składniki:

100 g ziaren siemienia lnianego,

1 średniej wielkości ogórek kiszony (najlepiej by nie miał dodatku octu),

1 mała cebula,

około 10 łyżek ciepłej (ale nie wrzącej) przegotowanej wody,

1 łyżka sosu sojowego jasnego,

świeżo mielony czarny pieprz.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: około 20 minut

Sposób przygotowania:

Posiekaj lub zetrzyj na tarce cebulę i ogórka kiszonego.

Zmiel nasiona siemienia lnianego w blenderze kielichowym, ręcznym lub w młynku do kawy.

Przesyp nasiona do miski i wymieszaj z ciepłą wodą do uzyskania konsystencji gęstej pasty.

Do siemienia dodaj cebulę i przyprawy. Wymieszaj wszystko dokładnie. Jeżeli pasta jest zbyt gęsta, dodaj odrobinę wody spod ogórków.

Przygotowane w ten sposób smarowidło najlepiej zużyć tego samego dnia. Ewentualnie można je przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w lodówce przez około 24 godziny.

Pasta lniano-ogórkowa znakomicie smakuje z ciemnym pieczywem. Można jej również używać jako dipu do surowych warzyw czy nachosów.

Smacznego!

Ważne: siemię lniane zawiera dużo błonnika, dlatego dzienne spożycie jego nasion nie powinno przekraczać 3 czubatych łyżek (w postaci niezmielonej). Jeżeli jesz siemię lniane codziennie, pamiętaj o picu wody.