Smoothie z dodatkiem kakao to bogactwo antyoksydantów, które spowalniają proces starzenia się organizmu. Warto sięgnąć po koktajl z bananami, melonem lub śliwkami. Dodatek płatków owsianych sprawi, że napój będzie bardziej sycący.

Smoothie to zblendowane owoce lub warzywa z dodatkiem wody, mleka lub soku. Można je podawać z lodem. Są pyszne po dodaniu kakao w wersji klasycznej lub – dla miłośników gorzkiego posmaku - surowego kakao.

Właściwości kakao

Kakao zawiera przeciwutleniacze (antyoksydanty), czyli składniki opóźniające starzenie się organizmu. Antyoksydanty wpływają na poprawę pamięci. Rozszerzają naczynia krwionośne, zmniejszając ryzyko chorób układu krążenia. Osłabiają też działanie tzw. złego cholesterolu. Kofeina zawarta w kakao pobudza, a magnez działa korzystnie na układ nerwowy, m.in. zmniejszając podatność na stres. Teobromina obniża ryzyko kamicy nerkowej, utrudniając odkładanie się złogów w przewodach moczowych. Tryptofan to natomiast składnik, który działa przeciwdepresyjnie. Kakao zmniejsza też odruch kaszlowy.

Dietetyczne smoothie z płatkami owsianymi i kakao

Kakao to wspaniały dodatek do smoothie, które są niesamowicie proste w wykonaniu. Ich przygotowanie zazwyczaj zajmuje nie więcej niż 10 minut.

Składniki:

1 banan,

1 łyżka płatków owsianych,

1 szklanka mleka,

1 łyżka kakao,

1/3 szklanki wody.

Sposób przygotowania:

• Rozpuść kakao w mleku.

• Wlej wyżej wymienione składniki do blendera.

• Obierz banana i dodaj go oraz płatki owsiane do kakao i mleka.

• Zblenduj wszystkie składniki.

Bananowe smoothie z dodatkiem kakao

Składniki:

2 banany,

1 opakowanie sezamków ,

, 600 ml jogurtu naturalnego,

4 łyżki płatków owsianych,

16 g płatków migdałowych.

Sposób przygotowania:

Obierz banana i włóż go do blendera.

Dolej schłodzony jogurt, wsyp płatki owsiane i migdałowe oraz kakao.

Zblenduj powyższe składniki.

Pokrusz sezamki i dodaj je do smoothie.

i dodaj je do smoothie. Zblenduj całość.

Wiśniowo-bananowe smoothie

Składniki:

150 g wiśni,

1 ½ banana,

1 szklanka mleka,

1 czubata łyżeczka kakao.

Sposób przygotowania:

Umyj wiśnie i usuń z nich pestki.

Obierz banana.

Włóż owoce do blendera.

Wsyp kakao i wlej mleko.

Zblenduj wszystkie składniki.

Melonowe smoothie z bananem

Składniki:

½ żółtego melona,

1 banan,

1 jogurt naturalny,

1 łyżka skondensowanego słodzonego mleka ,

, 1 łyżka kakao.

Sposób przygotowania:

Umyj melona i obierz banana.

Wrzuć wszystkie składniki do blendera i zmiksuj.

Śliwkowo-kakaowe smoothie

Składniki:

4 śliwki węgierki,

½ banana,

½ jabłka,

½ szklanki wody niegazowanej.

Sposób przygotowania:

Umyj śliwki i usuń z nich pestki.

Obierz banana.

Umyj jabłko i wydrąż z niego gniazda nasienne.

Włóż owoce do blendera.

Dodaj kakao i wlej wodę.

Zblenduj wszystkie składniki.

Smoothie z nasionami chia, mango i kakao

Składniki:

3 łyżki nasion chia,

1 mango,

2 szklanki mleka,

1 łyżka miodu,

1 łyżka kakao.

Sposób przygotowania:

Włóż nasiona chia, kakao i miód do słoika.

Wlej do nich mleko.

Zakręć słoik i zmieszaj wszystkie znajdujące się w nim składniki.

Włóż smoothie do lodówki.

Kolejnego dnia wyjmij napój z lodówki i ponownie zmieszaj jego składniki.

Zblenduj całość.

Umyj i obierz mango, usuń z niego pestkę i zmiksuj.

Wymieszaj smoothie z musem z mango.

Smacznego!