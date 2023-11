Sałatka brokułowa świetnie sprawdzi się jako sycącą kolacja lub przekąska na spotkanie ze znajomymi. Łączy w sobie delikatny smak brokułów, słodkość kukurydzy i chrupkość boczku. Różnorodne składniki scala i dopełnia delikatny sos jogurtowy. To niezwykle prosta sałatka, która zarówno smakiem, jak i wyglądem robi wrażenie. Poniżej znajdziecie szybki przepis na sałatkę z brokułami i boczkiem.

Sałatka brokułowa - właściwości i składniki odżywcze

Brokuły, inaczej zielony kalafior, posiadają niezwykłe właściwości zdrowotne. Są bogatym źródłem sulforafanu, który działa przeciwnowotworowo i zwalcza komórki rakowe. Dodatkowo zapobiegają takim chorobom jak wrzody żołądka i anemia. Regulują poziom cukru we krwi i cholesterolu. To prawdziwa bomba witaminowa i odżywcza, w której możemy znaleźć między innymi: witaminę A i C, kwas foliowy, wapń czy potas.

Ciekawym składnikiem są również płatki drożdżowe, które w smaku podobne są do parmezanu. Zawierają one bardzo dużo witamin i mikroelementów, takich jak:

witaminy z grupy B, H i D,

chrom, mangan, cynk, kobalt, molibden, żelazo, miedź, wapń, magnez,

nuklepoproteiny i aminokwasy.

Przepis na sałatkę brokułową z boczkiem

Składniki na sałatkę brokułową (dwie porcje)

duży brokuł

150 g wędzonego boczku

100 g mix sałat z roszponką

1/2 czerwonej cebuli

30 g parmezanu lub 2 łyżki płatków drożdżowych

1/4 puszki kukurydzy

Składniki na sos do sałatki brokułowej

2 łyżki jogurtu naturalnego

łyżka mazjonezu

łyżeczka soku z cytryny

przyprawy: sól, pieprz ziołowy, odrobina cukru pudru

Jak zrobić sałatkę brokułową z boczkiem?

Brokuły podzielić na różyczki, umyć i gotować przez 5-7 minut a osolonej wodzie. Powinny być al dente. Odsączyć na sitku i zostawić do ostygnięcia. Boczek pokroić w cienkie plasterki i obsmażyć z obu stron na patelni bez tłuszczu. Cebulę obrać i pokroić w cienkie piórka. Wszystkie składniki oprócz parmezanu wrzucić do miski i dokładnie wymieszać. W oddzielnej misce przygotować sos. Dokładnie wymieszać jogurt, majonez i sok z cytryny. Doprawić solą, pieprzem i cukrem pudrem. Można również dodać ulubionych świeżych ziół. Sałatkę polać sosem i posypać parmezanem lub płatkami drożdżowymi.