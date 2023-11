Makaron carbonara często gości na polskich stołach. Nie dziwi to wcale, bo to danie jest bardzo łatwe w przygotowaniu, a przy tym smakuje wybornie. Jak zrobić prawdziwy makaron carbonara? Przepis na smaczne i szybkie danie.

Włosi słyną ze smacznych, sycących potraw z wykorzystaniem różnego rodzaju past. Makaron carbonara to właśnie jedno z typowych dań kuchni włoskiej. Potrawa składa się z makaronu i specjalnego sosu. Tradycyjna, oryginalna wersja jest przygotowywana z jajek, pieprzu, włoskiego, sera żółtego Pecorino i guanciale (wieprzowych policzków). Do przygotowania sosu nie stosuje się śmietany. Przepis na makaron carbonara nie jest skomplikowany. Z przygotowaniem tej pysznej potrawy poradzą sobie nawet ci, którzy nie mają dużego doświadczenia w gotowaniu. Makaron carbonara to pomysł na danie, gdy nie mamy zbyt dużo czasu na przygotowanie posiłku - jest ono gotowe w kilka minut.

Makaron carbonara - przepis

Makaron carbonara jest daniem, które przygotowuje się bardzo łatwo i szybko. Jedynym problemem może być dostępność niektórych składników. Do przygotowania tradycyjnego carbonara Włosi wykorzystują wieprzowe policzki (guanciale). W niektórych regionach kucharze zamieniają guanciale na zawijany boczek, czyli pancettę. W polskich sklepach spożywczych trudno będzie nam znaleźć zarówno pancettę, jak i guanciale. Jednak znalezienie tych składników nie jest niemożliwe - niektóre delikatesy oferują oryginalne włoskie produkty. Jeśli zależy nam na przygotowaniu tradycyjnej carbonary, możemy sprawdzić, czy w okolicy nie ma akurat takiego sklepu. Innym rozwiązaniem jest zastąpienie wieprzowych policzków albo zawijanego boczku popularnym u nas boczkiem wędzonym. Makaron carbonara z boczkiem smakuje równie wybornie, co potrawa przygotowana z guanciale. Żeby przygotować carbonarę z wędzonym boczkiem dla dwóch osób, będziemy potrzebować:

15 dag dobrej jakości spaghetti,

2 jaj,

10 dag wędzonego boczku,

2 - 3 ząbki czosnku,

40 gram parmezanu,

szczyptę soli,

szczyptę czarnego pieprzu , najlepiej świeżo zmielonego,

, najlepiej świeżo zmielonego, łyżkę posiekanej pietruszki.

Sposób przygotowania:

Makaron spaghetti należy ugotować w osolonej wodzie i odcedzić.

Boczek należy pokroić w kostkę, wrzucić na rozgrzaną patelnię i podsmażać do czasu, aż się lekko zarumieni.

Do zrumienionego boczku trzeba dodać pietruszkę, pokrojony na drobne kawałeczki czosnek i smażyć na wolnym ogniu dodatkową minutę.

Jaja należy wbić do miski, następnie wraz ze szczyptą soli energicznie roztrzepać widelcem.

Do patelni z boczkiem dodać odcedzony makaron i wymieszać całość.

Patelnię odstawić z kuchenki i wrzucić do niej 20 gram sera typu parmezan.

Do całości ostrożnie dodać jaja i całość wymieszać. Jaja powinny delikatnie zgęstnieć i mieć kremową konsystencję.

Na koniec danie trzeba posypać świeżo zmielonym pieprzem i resztą parmezanu.

Smacznego!

Makaron carbonara - wersja wegetariańska

Dla tych, którzy nie jedzą mięsa, ale nie chcą rezygnować ze smacznych włoskich dań, zastąpienie boczku wegetariańskim składnikiem nie powinno być problemem. Zamiast boczku do przygotowania tej wersji można użyć na przykład grzybów.

Innym rozwiązaniem jest przygotowanie makaronu carbonara bez żadnych dodatków - spaghetti z sosem z samych jajek, świeżego pieprzu i pysznego włoskiego sera z pewnością będzie smakować równie dobrze jak wersja z boczkiem.

Makaron carbonara - ciekawostki

Nie do końca wiadomo, kto wymyślił przepis na sos ani skąd pochodzi nazwa potrawy. Według niektórych źródeł makaron carbonara pochodzi z południowej części Włoch. Inna teoria mówi, że po raz pierwszy makaron carbonara został przyrządzony przez włoskich żołnierzy podczas II wojny światowej. Do zrobienia dania użyli oni składników, które mieli akurat pod ręką. Jeszcze inna teoria głosi, że słynny makaron carbonara został spopularyzowany przez górników z Umbrii znajdującej się w środkowych Włoszech.

Ostatnia teoria dotyczy pochodzenia nazwy sosu. „Carbonari” po włosku znaczy „węglarze”, czyli osoby zajmujące się wyrabianiem węgla drzewnego. Nazwa może też pochodzić od „carbonaro”, słowa oznaczającego piec węglowy. Wiązałoby się to w tym przypadku ze sposobem przyrządzania potrawy na specjalnym piecu. Jednak niezależnie od pochodzenia samej potrawy i jej nazwy, makaron carbonara smakuje świetnie w każdym miejscu.