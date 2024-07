Pytanie – kiedy drugie dziecko? – zadaje sobie wielu rodziców. Nie ma jednego stałego przedziału, który byłby określany jako najlepszy moment na posiadanie drugiego dziecka. Kwestia ta jest indywidualna i często związana z doświadczeniami i nastawieniem rodziców. Badania naukowców pokazują w jaki sposób wychowywanie ze starszym rodzeństwem lub z rodzeństwem w podobnym wieku wpływa na dzieci i ich kontakty z innymi.

Kiedy drugie dziecko? Różnica wieku do trzech lat

Zdaniem naukowców dzieci, które wychowały się wspólnie i dzielił je niewielki odstęp czasu są ze sobą bardziej zżyte w dorosłym życiu. Dzieci, które wychowały się z rodzeństwem w podobnym wieku łatwo nawiązują kontakty i potrafią współpracować w grupie. Od początku uczą się dzielić z innymi i mogą wspólnie się bawić. Sztuka wychowania dwóch maluchów nie jest łatwa dla obojga rodziców. Dzieci absorbują całą uwagę opiekunów i często potrzebują pomocy w najbardziej podstawowych czynnościach w tym samym momencie. Rywalizują między sobą o względy rodziców. Jednak mimo wszystko wielu rodziców zapytanych o to – kiedy drugie dziecko? Deklaruje chęć posiadania dzieci rok po roku lub z maksymalnie trzyletnim odstępem.

Kiedy drugie dziecko? Różnica wieku powyżej czterech lat

Zaletą dużego odstępu pomiędzy dziećmi jest więcej czasu i spokoju. Rodzice nie muszą biegać pomiędzy dwójką malutkich dzieci. Starsze dziecko jest już zwykle bardziej cierpliwe i wyrozumiałe. Często w przypadku dużej różnicy wieku starsze dzieci od początku przejmują rolę opiekunów. Pomagają rodzicom w obowiązkach związanych z maluchem i chętnie je zabawiają. Starsze dziecko jest wsparciem dla rodziców i czuje, że jest ciągle potrzebne młodszemu rodzeństwu. Z czasem starsze rodzeństwo staje się autorytetem dla młodszych dzieci. Maluch od początku wychowuje się w poczuciu bezpieczeństwa i troski. Młodsze dzieci, które przebywają w otoczeniu swojego starszego rodzeństwa szybciej uczą się mówić i dobrze odnajdują się wśród dorosłych. Podjęcie decyzji o posiadaniu drugiego dziecka w dużym odstępie czasu wymaga ostrożności i wyrozumiałości ze strony rodziców w stosunku do starszego dziecka, które musi przywyknąć do nowej sytuacji. Nie można pozwolić dziecku odczuć, że zostało odepchnięte i strącone na dalszy plan. Taki scenariusz będzie powodował niechęć do młodszego rodzeństwa. Rodzice powinni organizować obowiązki w taki sposób, aby starsze dziecko miało szansę spędzić z nimi trochę czasu (można w tym celu wykorzystać czas, w którym młodsze dziecko śpi).