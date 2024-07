Wegańskie brownie to odmiana od czekoladowych ciast z jajami. Można je przygotować z batatów lub fasoli. Ciasto słodzi się np. syropem klonowym lub z agawy. Brownie jest gotowe po około 20-30 minutach.

Reklama

Czekoladowe ciasto bez jaj to pomysł na pyszny deser np. na przyjęcie wielkanocne. Zamiast jaj można wykorzystać puree z warzyw lub owoców, np. bananów. Dodatek kakao sprawia, że brownie jest mocno czekoladowe.

Wegańskie brownie z batata krok po kroku

Składniki (na blachę 20x20 cm):

2 średnie bataty,

6 łyżek kakao,

15 daktyli bez pestek,

1 szklanka migdałów lub ¾ szklanki mąki migdałowej ,

, ½ szklanki pełnoziarnistej mąki pszennej,

szczypta soli,

3-4 krople ekstraktu waniliowego,

opcjonalnie: 2 łyżki syropu klonowego,

można dodać też rodzynki, kardamon, cynamon i posiekane orzechy.



Czas przygotowania: około 1,5 godziny

Stopień trudności: łatwe



Sposób przygotowania:

Zobacz także

Umyj, obierz i pokrój bataty w kostkę.

Gotuj je w wodzie z 1 łyżeczką soli do miękkości (około 15 minut).

Rozdrobnij bataty na puree.

W trakcie gotowania batatów zalej daktyle wrzątkiem. Pozostaw je na 15 minut.

Nagrzej piekarnik do 180 stopni.

Zmiksuj daktyle i wymieszaj z puree.

Zmiel migdały (najlepiej w młynku do kawy) i połącz je (lub mąkę migdałową) z kakao oraz solą.

Wlej ekstrakt waniliowy do batatów i daktyli, a następnie dodaj do nich suche składniki (w tym bakalie oraz przyprawy, jeśli chcesz ich użyć).

Wymieszaj wszystkie składniki.

Przelej masę do blaszki i wstaw do nagrzanego piekarnika.

Piecz brownie przez około 30 minut. Aby sprawdzić czy jest gotowe, włóż w ciasto patyk – powinien być suchy, jeśli deser się upiekł.

Wyjmij blachę z piekarnika i pozostaw na 30 minut do ostygnięcia.

Przepis na brownie z czerwonej fasoli

Składniki (na okrągłą formę o średnicy 21 cm):

1,5 szklanki czerwonej fasoli,

2 łyżki kakao,

3 łyżki oleju kokosowego,

6 łyżek syropu klonowego lub z agawy ,

, ½ szklanki płatków owsianych,

szczypta soli,

½ łyżeczki proszku do pieczenia.

Czas przygotowania: około 40 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

• Dokładnie wypłucz, a następnie odcedź i osusz fasolę.

• Rozgrzej piekarnik do 175 stopni.

• Wyłóż blaszkę papierem do pieczenia.

• Zmiksuj płatki owsiane na mąkę.

• Włóż wszystkie składniki do blendera i zmiksuj je na gładką masę.

• Przełóż masę na brownie do formy i wstaw do piekarnika na 15-20 minut.



Smacznego!