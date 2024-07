Ciasto pomarańczowe bez mąki to opcja dla osób na diecie bezglutenowej oraz nietolerujących laktozy. Przepis nie zawiera jajek, mąki ani krowiego mleka, dlatego jest również odpowiedni dla wegan.

Przepis na bezglutenowe ciasto pomarańczowo-jaglano-migdałowe

Ciasto pomarańczowe bez mąki jest bardzo proste w wykonaniu, a przy tym zdrowe i bardzo smaczne.

Czas przygotowania: 60 minut

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

1 dojrzała duża pomarańcza,

3 łyżeczki cukru waniliowego – pamiętaj że lepiej dodać cukier zawierający prawdziwą wanilię a nie wanilinę czyli jej popularny syntetyczny zamiennik,

½ szklanki cukru,

1 łyżka oleju – np. kokosowego,

¾ szklanki suchej kaszy jaglanej plus 1 szklanka mleka roślinnego do ugotowania kaszy,

5 garści płatków migdałowych,

2-5 łyżek soku pomarańczowego – może być świeżo wyciśnięty.

Na polewę:

½ szklanki gęstego mleka kokosowego – mleko zgęstnieje, jeśli włożymy je na noc do lodówki, część płynną można wykorzystać po rozwodnieniu do ugotowania kaszy,

1 tabliczka – 100 g – gorzkiej czekolady.

Sposób przygotowania:

1. Sparz pomarańczę wrzątkiem i pokrój w 1 cm plastry, przełóż do dużej patelni lub garnka. Zalej wodą, dodaj cukier i wanilię. Gotuj na małym ogniu około 40 minut aż woda prawie całkiem się zredukuje tworząc gęsty syrop.

2. W czasie, gdy pomarańcza będzie się gotowała opłucz 2-3 razy kaszę zimną wodą i ugotuj w mleku, około 20 minut na średnim ogniu często mieszając, aby płyn odparował. Gdy kasza się ugotuje odstaw ją, aby dokładnie wchłonęła mleko.

3. Gdy pomarańcze będą całkowicie przezroczyste ostrożnie wyjmij je na papier do pieczenia by wystygły. Pozostały syrop razem z olejem i sokiem dodaj do kaszy i dokładnie zblenduj na gładka masę.

4. Dodaj migdały i delikatnie wymieszaj. Przełóż do tortownicy wysmarowanej olejem kokosowym i oprószonej płatkami migdałowymi masę jaglano-pomarańczową.

5. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 150 stopni i piecz około 30 minut.

6. W tym czasie przygotuj polewę czekoladową. W rondelku podgrzej mleko kokosowe i dodaj pokruszoną czekoladę i mieszaj cały czas, podgrzewając do czasu aż czekolada całkowicie się rozpuści.

7. Gdy ciasto przestygnie udekoruj je polewą i plastrami kandyzowanych pomarańczy.

Tak przygotowane ciasto pomarańczowe bez mąki stanowi wspaniały pomysł na wykwintny deser. Doskonale komponuje się z herbatą z dodatkiem imbiru.

Smacznego!