Wiosenne nowalijki na talerzu – przepis na wegańske botwinkowe burgery

W czasie, kiedy dostępne są nowalijki warto włączać je do jadłospisu. Świeża rzodkiewka, szczypiorek, sałata, botwina, rzeżucha, młoda marchewka i natka pietruszki to doskonałe dodatki do wielu potraw. Na wegański wiosenny obiad można przygotować botwinkowe burgery i podać je z kolorową sałatką z majonezem z nerkowców.