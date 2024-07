Wegański majonez – 3 przepisy na majonez bez żółtek: z mango i tofu, nerkowców oraz mleka sojowego

Wegański majonez, „wegemajo”, czyli majonez bez żółtek, to roślinny odpowiednik popularnego dodatku do potraw. Można go przygotować z mleka sojowego i oleju, a nawet z nerkowców. Smakiem bardzo przypomina swój tradycyjny pierwowzór. Ma tę samą konsystencję i idealnie uzupełnia smak kanapek, dań na zimno, zapiekanek, pieczonych warzyw czy sałatek.