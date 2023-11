Muffiny, często określane też jako babeczki, można robić na słodko i na słono. Najpopularniejsze przepisy na babeczki na słodko zawierają owoce lub bakalie. Na przełomie lata i jesieni warto wypróbować przepis na muffinki ze śliwkami. Niebanalne, zaskakujące połączenie to śliwka i cynamon.

Połączenie jabłek z cynamonem jest oczywiste i znakomicie sprawdza się w kuchni (i w aromaterapii), ale warto wiedzieć, że cynamon pasuje doskonale również do śliwek. Wzmacnia ich smak i aromat, a także podkreśla jesiennych charakter przyrządzanych muffinek lub innych ciast i ciasteczek wykorzystujących to połączenie. Przepis na muffinki jest prosty i łatwo można go wykonać.

Muffinki ze śliwkami podbiją serce każdego łasucha. Miękkie, słodkie i pachnące ciasto kryjące w środku aromatyczną śliwkę można podawać na ciepło lub na zimno. Wykonanie muffinek ze śliwkami i cynamonem zajmuje zaledwie około 30 minut.

Potrzebujesz:

20 silikonowych foremek na muffinki lub formy na muffinki i papilotek,

2 misek,

rózgi lub widelca

łyżki do lodów lub łyżki stołowej.

Składniki (na 20 muffinek):

10 dojrzałych śliwek węgierek,

320 gramów mąki,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

140 gramów cukru,

2 opakowania cukru wanilinowego,

1 łyżka cynamonu,

szczypta soli,

250 mililitrów mleka,

125 mililitrów oleju,

2 jajka.

Czas przygotowania: 25 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Śliwki umyj, przekrój na pół i wyjmij pestki . Posyp połówki owoców 1 cukrem wanilinowym.

. Posyp połówki owoców 1 cukrem wanilinowym. W jednej misce wymieszaj dokładnie suche składniki – mąkę, cukier, 1 cukier wanilinowy, proszek do pieczenia, sól i cynamon.

W drugiej misce wymieszaj przy pomocy widelca lub rózgi mleko, olej i jajka, opcjonalnie możesz dodać kilka kropel aromatu waniliowego.

Wymieszaj składniki z obu misek ze sobą tylko do ich połączenia.

Do foremek przy użyciu łyżki do lodów lub zwykłą łyżką stołową włóż tyle ciasta, by przykryło dno.

Do każdej foremki włóż połówkę śliwki, a następnie uzupełnij foremki ciastem do ¾ wysokości.

Muffiny wstaw do piekarnika nagrzanego do 200°C na około 18 do 20 minut. Następnie wyjmij z formy lub z foremek i posyp cukrem pudrem. Podawaj na ciepło lub po wystudzeniu.

Smacznego!