Przygotowanie klasycznych drinków z rumem, czyli Cuba Libre czy Pina Colady, wymaga naprawdę niewiele wysiłku, a drinki są po prostu pyszne. Wielbiciele słodkości pokochają drink Banana Cow, natomiast na upalne, letnie dni najlepiej pasuje Mojito lub Long Island Iced Tea.

Drinki z rumem, choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się bardziej skomplikowane w wykonaniu od tych na bazie wódki, wcale nie należą do trudnych. Istnieje sporo bardzo prostych przepisów, które warto wykorzystać na domowej imprezie w gronie znajomych.

Cuba Libre

Cuba Libre to jeden z najbardziej klasycznych drinków z użyciem rumu, a zarazem jeden z najprostszych. Jego przygotowanie nie wymaga shakera. Do jego sporządzenia potrzebujemy 50 ml białego rumu, 100 ml coca-coli, limonkę i lód. Limonkę kroimy w plasterki lub wyciskamy z nich sok i dodajemy do drinka. Ewentualnie można zastąpić ją cytryną.

Daiquiri

Daiguiri to również klasyczny, bardzo łatwy w wykonaniu drink. Wystarczy wymieszać – najlepiej w shakerze – 30 ml białego lub złotego rumu, 20 ml soku z limonki i 10 ml syropu cukrowego. Syrop cukrowy można zastąpić łyżeczką lub dwoma cukru – białego lub lepiej brązowego. Do tego oczywiście lód – i pyszny drink gotowy. Podajemy go w kieliszku koktajlowym.

Pina Colada

Pina Colada to oficjalny drink Międzynarodowego Stowarzyszenia Barmanów (IBA). Do jego sporządzenia potrzebujemy 30 ml białego rumu, taką samą ilość mleczka kokosowego, 90 ml soku ananasowego, 3 cząstki ananasa – najlepiej świeżego, i kilka kostek pokruszonego lodu. Wszystko miksujemy w blenderze przez około 10 sekund. Tego drinka dekorujemy plasterkiem ananasa.

Mojito

Na orzeźwiające mojito składa się 50 ml białego rumu, sok z połowy limonki, 4-5 listków świeżej mięty, 2 łyżeczki cukru z trzciny cukrowej lub 10 ml syropu cukrowego, woda gazowana i kruszony lód. Dodatkowo można dodać odrobinę soku z cytryny. Sok z owoców, listki limonki i cukier lub syrop cukrowy rozgniatamy w wysokiej szklance. Zasypujemy kruszonym lodem, wlewamy rum. Dopełniamy wodą mineralną. Do dekoracji potrzebujemy paru listków mięty i cząstki limonki.

Banana Cow

Banana Cow to drink idealny dla wielbicieli słodkości. 60 ml ciemnego rumu, 30 ml syropu cukrowego (ewentualnie cukier, najlepiej trzcinowy – 3-5 łyżeczek), 100 ml mleka i połowę drobno pokrojonego banana miksujemy przez chwilę w blenderze. Można dodać odrobinę soku z cytryny lub limonki.

Long Island Ice Tea

Long Island Ice Tea to pyszny, orzeźwiający drink przygotowujemy z 15 ml wódki, 15 ml rumu – może być biały, 15 ml ginu, 15 ml tequili, 15 ml likieru pomarańczowego 20-25 ml soku z cytryny, z limonki lub mieszanego i coli. Wszystkie składniki z wyjątkiem coca-coli mieszamy w shakerze z dodatkiem 6-7 kostek lodu. Wlewamy do wysokiej szklanki i dopełniamy coca-colą.