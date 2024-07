Słodkie drinki najlepiej wyglądają w wysokich, przejrzystych szklankach do long drinków, wydłużonych kieliszkach do szampana lub w kształcie odwróconych stożków do martini. Kostki lodu to obowiązkowy dodatek latem. Drinki można udekorować coraz bardziej dostępnymi kolorowymi akcesoriami do koktajli lub palemkami.

O słodkie, owocowe drinki barmani są najczęściej proszeni latem. Mocno schłodzone, z pobrzękującymi o szkło kostkami lodu, udekorowane plasterkami pomarańczy, limonki lub świeżymi listkami mięty są przebojem każdej imprezy. Coraz częściej i śmielej zamawiają je także mężczyźni. Bo są naprawdę przepyszne i łatwe do przygotowania.

Przepis na koktajl Bellini

Jednym z pierwszych wielbicieli drinka Bellini, stworzonego przez weneckiego barmana, był Orson Welles. Schłodzony trunek smakuje najlepiej w kieliszku do szampana lub martini.

Składniki na 2 porcje:

500 ml schłodzonego wina musującego Prosecco,

1 brzoskwinia.

Sposób przygotowania:

Przekrój owoc na pół, usuń pestkę i pokrój na kawałki.

Zmiksuj w blenderze brzoskwinię i połowę wina.

Dolej resztę wina i zmiksuj ponownie.

Przelej trunek do 2 kieliszków i udekoruj je cząstkami owoców.

W koktajlu świetnie wygląda kilka świeżych malin. Zbyt słodki smak drinka możesz ożywić świeżo wyciśniętym sokiem z cytryny.

Przepis na Sex on the Beach

Sex on the Beach to idealny drink do zrobienia w domu, nie wymaga nawet shakera. Jest nieskomplikowany, słodki i niezbyt mocny – wspaniały na kobiece spotkanie i ploteczki.

Składniki na 1 porcję:

20 ml wódki,

20 ml likieru brzoskwiniowego,

100 ml soku pomarańczowego ,

, 100 ml soku żurawinowego.

Sposób przygotowania:

Włóż kilka kostek lodu do wysokiej szklanki do long drinka.

Najpierw wlej alkohole, następnie soki owocowe .

. Zamieszaj mieszadełkiem do drinków, podawaj ze słomką.

Przepis na Cosmopolitan

Drink Cosmopolitan chętnie pijała Carrie i jej koleżanki z „Seksu w wielkim mieście”. Spróbuj go i ty, a nie przestaniesz go przyrządzać na specjalne okazje i nie tylko. I nie musisz mieszkać w Nowym Jorku, aby się w nim zakochać!

Składniki na 1 niewielkiego drinka:

60 ml wódki cytrynowej,

30 ml Cointreau (likier z gorzkich pomarańczy),

30 ml soku żurawinowego ,

, 15 ml soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Dobrze schłodzone i starannie odmierzone składniki wlej do shakera razem z kostkami lodu.

Mocno wstrząśnij i zależnie od tego, czy lubisz, jak lód rozpuszcza ci się w drinku, przelej trunek z lodem lub bez do kieliszka do koktajlu lub martini.

Udekoruj kieliszek plasterkiem pomarańczy lub limonki.

