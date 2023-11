Przepis na domowe mleko sojowe

Domowe mleko sojowe – najprostszy przepis

Mleko sojowe to doskonały zamiennik mleka krowiego, szczególnie dla osób z nietolerancją laktozy lub pozostających na diecie wegańskiej. Domowe mleko sojowe ma lekko żółty kolor, jest gęste i znakomicie sprawdza się jako dodatek do kawy, budyniu, naleśników, deserów, smoothie, ciast itp. Ma neutralny smak, dlatego można go również wykorzystywać w wytrawnych daniach.