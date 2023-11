Okara - co to jest? Przepisy na kotlety i pasztet z okary

Okara to nazwa pozostających po przyrządzeniu domowego mleka sojowego sojowych wytłoczyn, czyli rodzaj produktu ubocznego. Okara ze względu na bardzo neutralny smak i ciekawą teksturę jest doskonałym surowcem do przygotowania mielonych kotletów sojowych, smarowideł do pieczywa, pasztetów, farszów oraz wielu innych wegańskich i wegetariańskich specjałów.