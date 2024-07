Orzechy, migdały i rodzynki oblane gorącą czekoladą na kruchym chrupiącym maślanym spodzie. Czy można sobie wyobrazić lepsze połączenie na Boże Narodzenie?

Jeśli nie lubicie spędzać wielu godzin w kuchni, to ciasto dla was. Przygotowanie jest bardzo proste, szybkie, a jeśli ciasto zrobicie dzień wcześniej, od przygotowania do upieczenia, minie niespełna godzina!

Kruchy bakaliowiec

ciasto

300 g mąki

3 łyżki cukru

3 żółtka

1/2 łyżki proszku do pieczenia

90 g masła

bakalie

50 g orzechów włoskich

50 g orzechów laskowych

50 g migdałów bez skórki

50 g rodzynek

polewa

100 g masła

4 łyżki kakao

4 łyżki drobnego cukru

4 łyżki mleka

Z podanych składników wyrabiamy ciasto, formujemy z niego dwie kule, owijamy folią spożywczą i wstawiamy na minimum 4 godziny do lodówki. Po tym czasie obie kule ścieramy na wyłożoną papierem pergaminowym blaszkę (23×27 cm) na tarce o grubych oczkach, starając się równomiernie rozkładać wiórki. Blaszkę wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i pieczemy około 30 minut.

Na 10 minut przed końcem pieczenia przygotowujemy polewę – masło rozpuszczamy na małym ogniu, dodajemy kakao, cukier i mleko. Całość dokładnie mieszamy, aż do zagotowania. Na gorącym upieczonym spodzie rozsypujemy posiekane wcześniej bakalie i całość zalewamy gorącą polewą. Odstawiamy do całkowitego ostygnięcia.

Smacznego!

Poleca Paweł Płaczek autor bloga takemycake.eu

Paweł Płaczek - TakeMyCake.eu