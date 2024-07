Stewia jest zamiennikiem zwykłego cukru. Nadaje się do używania w kuchni. Można stosować ją w postaci świeżych liści jako dodatek np. do sałatek lub herbat. Widok suszonych liści stewii, szczególnie w przypadku jasnych dań czy sosów, może przeszkadzać, dlatego można je zastąpić płynnym lub sproszkowanym ekstraktem ze stewii. Najzdrowszą postacią stewii są suszone liście, które nie zawierają żadnych dodatkowych substancji.

Produkty z rośliny stewii – liście stewii

Suszone liście stewii to najbardziej naturalny słodzik. Ta postać rośliny stewii jest najmniej przetworzona i nie zawiera domieszek. Liście są w 100% naturalne. Suszone liście stewii nie zawierają kalorii i są najzdrowszym słodzikiem. Wadą suszonych liści stewii jest wyczuwalny charakterystyczny słodko-gorzko-ziołowy posmak i zapach stewii. Cena za 100 g suszonych liści stewii to ok. 20 zł.

Liście stewii można kupić także w postaci sproszkowanej przypominającej puder. Nie są to jednak same liście stewii, zawierają domieszki substancji słodzących. Puder ze stewii jest tańszy niż suszone liście stewii i nie ma gorzko-ziołowego posmaku, ale nie jest tak zdrowy ze względu na obecność innych słodzików. Cena za 150 g pudru ze stewii to ok. 8 zł.

Produkty z rośliny stewii – ekstrakt ze stewii

Ekstrakt ze stewii można przygotować samodzielnie wrzucając liście rośliny do małej ilości wody i gotując je przez kilka minut, aż do zgęstnienia syropu. Skoncentrowane ekstrakty ze stewii można także kupić w sklepie, należy jednak zwracać uwagę na to, aby napar zawierał co najmniej 80% glikozydów stewiolowych. Wiele ekstraktów ze stewii sprzedawanych jest w bardziej rozcieńczonej postaci, zawierającej ok. 50-55% glikozydów i 50% wody. Płynne wyciągi ze stewii często zawierają dodatkowe substancje słodzące. Cena za 75 g płynnego ekstraktu ze stewii to ok. 10 zł.

Produkty ze stewii – stewia w tabletkach

Wygodną formą jest stewia w tabletkach. Jej smak jest zbliżony do cukru i nie ma typowego dla stewii ziołowego aromatu. Jedna tabletka odpowiada jednej łyżeczce cukru. Tabletki to najbardziej przetworzona postać stewii. Zawierają zwykle dodatkowe substancje słodzące i konserwujące. Cena za 250 tabletek to ok. 15 zł.