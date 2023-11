Węglowodany to główny składnik energetyczny pożywienia. Organizm potrzebuje minimum 100g cukrów/dobę do zaopatrzenia narządu, jakim jest mózg. Spożycie węglowodanów powinno oscylować jednak na wyższym poziomie, gdyż bez energii narządy organizmu nie będą działać poprawnie.

Reklama

Wiedząc, że węglowodany są ważne, należy teraz skupić się na kwestii, jaką są produkty bogate w węglowodany. Wybierając się do sklepu, warto byłoby wiedzieć, w jakich produktach są węglowodany oraz które wyroby określić można mianem wyrobów wysokowęglowodanowych.

Zapoznając się z tym tekstem dowiesz się: jakie produkty zawierają węglowodany, jak wybierać wartościowe wyroby, czy warto włączyć do diety produkty wysokowęglowodanowe?

Węglowodany - produkty, podział, obecność w diecie

Cukry to główny składnik diety człowieka. Występują one w większości wyrobów spożywczych dostępnych na półkach sklepowych. Trudno byłoby zebrać na raz wszystkie produkty węglowodanowe, gdyż jest ich cała gama. Lepszym podziałem będzie wyróżnienie kategorii produktów spożywczych obfitych w węglowodany.

Jako że organizm potrzebuje składnika energetycznego, warto uświadomić sobie, że zawartość tej frakcji to nieodłączny element zbilansowanej diety. Węglowodany dzielimy na te o krótkim czasie przyswajania - cukry proste oraz na te o długim okresie wchłaniania - węglowodany złożone. Możemy również zaznaczyć, że to właśnie ta druga opcja jest zalecana jako źródło energetyczne dla organizmu.

Czy produkty węglowodanowe stanowią nieodłączny element racji pokarmowej?

Mózg potrzebuje ok. 100g węglowodanów do tego, aby mógł normalnie funkcjonować. Dlatego nasza dieta powinna zawierać przynajmniej minimalną ilość tych produktów. Decydują one o prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, stąd warto wiedzieć, jakie produkty bogate są w cukry.

Jakie produkty mają dużo węglowodanów - produkty bogate w węglowodany - lista

Produkty zawierające dużo węglowodanów to zazwyczaj te, opierające się o zawartość zbóż, owoców, warzyw, roślin strączkowych, roślin bulwiastych, czy wyrobów cukierniczych. Do worka z produktami, które mają dużo węglowodanów zdecydowanie zaliczyć można: ziemniaki, słodycze, owoce, wyroby zbożowe: makaron, chleb, ryż oraz wiele innych.

Węglowodany - produkty (tabela).

Produkt

Zawartość węglowodanów

na 100g/produktu

Mąka pszenna

74,0

Chleb chrupki

78,9

Płatki kukurydziane

83,6

Śliwki suszone

68,9

Fasola biała

61,6

Produkty ubogie w węglowodany - dieta bezwęglowodanowa jako skuteczny sposób redukcji masy ciała

Ostatnie doniesienia dietetyczne wskazują na to, iż to nie tłuszcz jest głównym winowajcą nadwagi i otyłości, a właśnie produkty węglowodanowe. Ich wysokie spożycie, uwarunkowane wysokim przetworzeniem produktów spożywczych, wpływa na wzmocnienie ich smaku. Cukry proste spożywane w dużej ilości nie wywołują tak szybkiego odczucia sytości, przez co jemy ich o wiele za dużo.

Zbyt duża zawartość produktów wysokowęglowodanowych w diecie powoduje przekroczenie normy na zapotrzebowanie na ten składnik, przez co “węgle” zamieniane są w wątrobie na magazyn energii w postaci tłuszczu, który odkłada się w organizmie. I to właśnie to jest główną przyczyną niezadowalającej sylwetki.

W przypadku kiedy chcemy zadbać o sylwetkę, warto wiedzieć, które wyroby zaliczyć możemy, jako produkty ubogie w węglowodany (wyroby o korzystnym profilu węglowodanowym)

Dieta bezwęglowodanowa - produkty z korzystnym profilem węglowodanowym

Komosa ryżowa

Maniok

Kasza gryczana

Topinambur

Kasza jaglana

Produkty z małą ilością węglowodanów to te, które spowodują efekt redukcji masy ciała. Tutaj oczywiście warto powiedzieć o wyrobach obfitych w białko, które dzięki wymaganiu większej energii na zmetabolizowanie sprzyjają redukcji masy ciała.

Produkty bogate w węglowodany złożone

Węglowodany to niejednorodna kategoria produktów spożywczych, ponieważ dzieli się je na cukry złożone i proste. Warto wiedzieć, które produkty bogate są w węglowodany złożone, a które odwrotnie. Jako że produkty węglowodanowe stanowią podstawę diety diabetyka, korzystnie wiedzieć również, które produkty węglowodanowe nie pogorszą stanu chorego. Będą to przede wszystkim cukry złożone.

Węglowodany złożone - produkty:

produkty zbożowe pełnoziarniste,

warzywa bulwiaste,

rośliny strączkowe,

warzywa: burak, pietruszka, marchew.

Węglowodany proste - produkty:

słodycze,

owoce,

mąka pszenna,

miód.

Produkty węglowodanowe a odchudzanie

Schemat żywienia oparty o produkty wysokowęglowodanowe to model, który szybko może doprowadzić do wzrostu masy ciała. Dlatego zaleca się odpowiednie spożycie tego składnika odżywczego.