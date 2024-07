Warzywa są źródłem składników odżywczych, które pełnią istotną rolę w procesie odchudzania. Dzienna zalecana porcja warzyw to 600-700 g. Warto jednak wybrać odpowiednie warzywa i jeść je we właściwej formie.

Reklama

Warzywa a cukier

Zachowanie właściwego poziomu cukru we krwi jest ważne dla utrzymania równowagi pomiędzy masą ciała a poziomem energii. Rośliny strączkowe: fasola, groch, soczewica nie mają wpływu na poziom cukru we krwi. Marchew i pasternak, pomimo tego że uważane są za jedne z najsłodszych warzyw to na surowo nie podnoszą znacząco poziomu cukru we krwi. Jedzenie gotowanych warzyw ma istotny wpływ na wzrost cukru, dlatego ważne jest zadbanie o to, by dostarczać do organizmu produkty głównie w postaci surowej.

Kaloryczność wybranych warzyw

88 kcal/100 g - bób

30 kcal/100 g - brokuł

15 kcal/100 g - cukinia

328 kcal/100 g - fasola

13 kcal/100 g - kapusta kiszona

22 kcal/100 g - kalafior

35 kcal/1 szt. - marchew

22 kcal/1 szt. - pomidor

15 kcal/100 g - sałata

21 kcal/100 g - szpinak

120 kcal/1 szt. – ziemniaki

Warzywa a ich wpływ na organizm – przykłady

Fasola - zawiera błonnik, który ułatwia trawienie i wspomaga zachowanie prawidłowej masy ciała. Jest źródłem białka roślinnego, soli mineralnych, witamin: E, K, B1, B2, B6, C. Wspomaga pracę jelit, ma dobry wpływ na nerki i narządy rodne kobiet.

Kalafior - najbardziej wartościowy jest jedzony na surowo, zawiera dużo witaminy C (100 g kalafiora wystarczy do wypełnienia dziennego zapotrzebowania na tę witaminę). Po ugotowaniu kalafior traci część witamin. Jest źródłem błonnika, potasu, kwasu foliowego, wapnia, fosforu, magnezu. Warzywo to posiada właściwości przeciwnowotworowe i przeciwbakteryjne.

Jest źródłem błonnika, potasu, kwasu foliowego, wapnia, fosforu, magnezu. Warzywo to posiada właściwości przeciwnowotworowe i przeciwbakteryjne. Seler (naciowy i korzeniowy) – pomaga pozbyć się z organizmu toksyn i zbędnych produktów przemiany materii, przyspiesza metabolizm. Pełni funkcję oczyszczającą. Szczególnie zalecane jest picie na czczo soku z selera naciowego z sokiem z jabłek (w zbliżonych proporcjach). Seler zawiera błonnik, sole mineralne, witaminy: A, z grupy B, C, PP, E. Kaloryczność: łodyga – 6 kcal, korzeń 70 kcal.

Reklama

Nie należy zapominać o tym, że warzywa kupowane w sezonie, pochodzące z niewielkich gospodarstw ekologicznych, będą korzystnie wpływały na organizm, zamiast zatruwać go regulatorami wzrostu, sztucznymi nawozami, środkami chwastobójczymi obecnymi w warzywach z masowej produkcji.