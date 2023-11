Dieta na energię opiera się na jadłospisie bogatym w świeże warzywa, owoce i pełnoziarniste produkty zbożowe. Zwiększeniu sił witalnych i poprawie nastroju sprzyjają również: orzechy, gorzka czekolada, ryby morskie, nasiona dyni.

Przesilenie wiosenne pojawia się wraz z nadejściem wiosny i może trwać nawet kilka tygodni. Towarzyszą mu nieprzyjemne objawy, takie jak spadek energii, uczucie osłabienia i braku sił. W zwalczaniu tych symptomów skuteczny jest nie tylko wypoczynek, ale również wprowadzenie do jadłospisu produktów zwiększających utracone siły witalne.

Przesilenie wiosenne - jak się objawia i jak sobie z nim radzić?

Przesilenie wiosenne jest związane z nastąpieniem nowej pory roku, a tym samym ze zmianą pogody, czasu i wzrostem nasłonecznienia. Wraz z jego nadejściem pojawiają się takie objawy, jak: nadmierna senność, zmęczenie, osłabienie, spadek sił i energii, rozdrażnienie, częste bóle głowy. Dochodzi również do spadku odporności, a co za tym idzie do zwiększonej podatności na przeziębienia i infekcje górnych dróg oddechowych. Skutecznymi sposobami radzenia sobie z wiosennym spadkiem energii są: dieta bogata w witaminy i minerały, wypoczynek i spanie co najmniej 8 godzin dziennie. W diecie na zwiększenie sił i energii należy pamiętać o regularnym spożywaniu posiłków. W ten sposób nie dopuszcza się do gwałtownych spadków poziomu cukru we krwi, które nasilają uczucie osłabienia i zmęczenia.

Dieta na energię - co należy jeść?

Dieta na wiosnę, zwłaszcza w jej początkowym etapie, powinna dostarczać produktów sprzyjających zwiększeniu sił witalnych. Należą do nich m.in. świeże owoce i warzywa, które można jeść na surowo, w postaci sałatek czy też po obróbce termicznej, np. pieczone, duszone, gotowane. W jadłospisie powinny pojawić się różnorodne warzywa i owoce, np. marchew, ogórki, papryka, sałata, szpinak, jarmuż, pomidory, brokuły seler, jabłka, ananas, banany, gruszki itd. Produktami dodającymi energii są również ryby morskie, które dostarczają nienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3, selenu, jodu, cynku. W jadłospisie nie powinno zabraknąć m.in. dorsza, pstrąga, łososia czy tuńczyka. W diecie na energię ważną rolę odgrywają pełnoziarniste produkty zbożowe. W ich składzie znajdują się witaminy z grupy B, które mają korzystny wpływ na pracę układu nerwowego i samopoczucie. Przy wiosennym spadku energii należy jeść: płatki owsiane, kaszę gryczaną lub pęczak, brązowy ryż, ciemne makarony i pełnoziarniste pieczywo z dodatkiem nasion (np. słonecznika). Do produktów przywracających energię i siły witalne zalicza się również orzechy, warzywa strączkowe (fasola, soja, groch, soczewica), nasiona dyni i słonecznika, naturalne kakao i gorzką czekoladę ze względu na dużą zawartość magnezu.

Wiosenny spadek energii - pamiętaj o żelazie

Wiosenny spadek energii bardzo często wiąże się z niedoborem żelaza. Minerał ten występuje w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, jednak organizm najlepiej przyswaja go z pokarmów zwierzęcych. Źródłami żelaza są m.in.: czerwone mięso, podroby, zielone warzywa liściaste (np. szpinak, jarmuż, sałata), nasiona roślin strączkowych, orzechy, żółtka jaj, suszone śliwki.

Czego unikać w diecie na energię?

W diecie na energię należy unikać produktów o wysokim indeksie glikemicznym, gdyż powodują one gwałtowny skok poziomu cukru we krwi. W krótkim czasie po spożyciu tego rodzaju pokarmów dochodzi do nagłego spadku stężenia glukozy i pojawienia się uczucia zmęczenia i senności. Produktami, które należy wyeliminować są m.in.: białe pieczywo i makarony, żywność wysoko przetworzona (np. typu fast food), słodycze, wyroby cukiernicze.