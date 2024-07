Frytki z piekarnika: dietetyczny przepis dla odchudzających się

Frytki z piekarnika to zdrowa alternatywa dla ziemniaków smażonych w głębokim oleju. Twierdzenie, że ziemniaki tuczą to mit – wszystko zależy od sposobu przygotowania. Frytki w piekarniku możesz przyrządzić bez grama tłuszczu. Ziemniaki zawierają cenne witaminy: A, B, C i minerały: magnez, potas, żelazo, fosfor i wapń, dlatego nie warto wyłączać ich z diety.