Polaryzację obserwuje się u członków grupy, którzy podejmują bardziej radykalne decyzje i działania w stosunku do poglądów pojedynczych osób. Okazuje się, że grupy są skłonne ryzykować częściej niż jednostki. Zauważył to James Stoner.

Co nazywamy polaryzacją grupową?

Polaryzacja grupowa polega na zmienianiu decyzji grupy na skrajne w stosunku do początkowych preferencji każdego z jej członków. Jest to tendencja związana z radykalizowaniem i umacnianiem opinii uczestników debaty. Przykładem sposobu działania tego zjawiska jest praca członków ławy przysięgłej. Zasiadające w niej osoby przed przystąpieniem do dyskusji proponują łagodniejszy wyrok w stosunku do tego, który ostatecznie zostaje ogłoszony. Zjawisko polaryzacji jest niebezpieczne, prowadzi do podejmowania złych decyzji i działań ryzykownych.

Autorem terminu „polaryzacja grupowa” jest James Stoner. Zauważył on, że pewne grupy ryzykują bardziej niż jednostki. Jest to sprzeczne z intuicją i stwierdzeniem, że dwie osoby powinny podejmować bardziej racjonalne decyzje niż jedna.

Jak objawia się polaryzacja grupowa?

Zjawisko polaryzacji grupowej może występować pod trzema różnymi postaciami.

