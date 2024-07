Test ciążowy można wykonać z moczu lub z krwi. W obu tych płynach bada się stężenie hormonu hCG, czyli gonadotropiny kosmówkowej. Po jakim czasie test ciążowy jest wiarygodny? Wskazujący na ciążę poziom hCG po 10 dniach od zapłodnienia powinien zostać wykryty przez test.

Reklama

Testy ciążowe wykonywane przed upływem 10 dni od współżycia są niewiarygodne

Po około 9-10 dniach zapłodniona komórka jajowa zagnieżdża się w macicy i organizm zaczyna wydzielać większe ilości gonadotropiny kosmówkowej. Dlatego wcześniej wykonany test może być niewiarygodny i dać wynik fałszywie negatywny. Test ciążowy alarmuje o stężeniu hCG powyżej 10 mIU/ml, natomiast u zdrowych kobiet poza ciążą poziom tego hormonu nie przekracza 5 mIU/ml. Po jakim czasie test ciążowy da miarodajny wynik? Można go wykonać kilka dni po spodziewanej miesiączce, w zależności od tego, jak bardzo jest czuły. Dostępne na rynku testy płytkowe wykrywają ciążę już w drugim tygodniu, po minimum 10 dniach od zapłodnienia.

Wynik testu może być fałszywie pozytywny lub fałszywie negatywny

Jeśli test zostanie wykonany zbyt wcześnie po zapłodnieniu, może dać wynik fałszywie negatywny. Także test wykonany po 10 dniach od współżycia czasem może nie być wiarygodny, jeśli są wątpliwości co do tego, należy badanie powtórzyć po 14 dniach od stosunku. Fałszywie negatywny wynik daje także ciąża pozamaciczna na wczesnym etapie. Wynik testu ciążowego może być też fałszywie pozytywny. Czasem powodują to przyjmowane leki przeciwdepresyjne, choroby tarczycy albo nerek, jak również zaburzenia hormonalne związane z przekwitaniem. Fałszywie pozytywny test może wskazywać także na patologiczny rozrost w macicy zapłodnionych nieprawidłowych komórek – zaśniad groniasty. W takim wypadku stężenie hCG jest bardzo wysokie, o wiele wyższe niż w przypadku ciąży na jej początku.

Gonadotropina kosmówkowa pozwala zarodkowi na przeżycie, dlatego podczas ciąży jest niezbędna

Gdy dojrzała komórka jajowa zostaje uwolniona (owulacja), w jajniku pojawia się ciało żółte. Jest ono odpowiedzialne za wytwarzanie progesteronu, hormonu niezbędnego do zagnieżdżenia się zapłodnionej komórki jajowej w macicy i podtrzymania ciąży. Część komórek zarodka wytwarza hormon beta-hCG, który zwiększa produkcję progesteronu przez ciałko żółte. Zatem im zarodek większy, produkuje więcej beta-hCG, by ciało żółte wytwarzało wystarczającą do podtrzymania ciąży ilość progesteronu.

Zobacz także