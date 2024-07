Gdy dziecko skończy pół roku, można stopniowo rozszerzać jego dietę. Mleko matki nie powinno zniknąć z jadłospisu malucha z dnia na dzień, ale warto podawać mu zupki przecierowe z jarzyn.

Pierwsza zupka dla niemowlaka może zawierać dwa, maksymalnie trzy składniki. Prosty skład pozwoli stwierdzić, czy dziecko ma alergię na któreś warzywa. Dlatego smak warto urozmaicać stopniowo. Najbezpieczniejsze do przygotowania pierwszego posiłku, który nie jest mlekiem, są marchewka i ziemniak.

Zupka dla niemowlaka z marchewki i ziemniaka

Do przygotowania porcji zupki potrzeba ½ średniej wielkości marchewki i ½ średniej wielkości ziemniaka oraz 100 ml wody i 1 łyżeczka oliwy z oliwek. Można zapomnieć o soli czy pieprzu, a także przyprawach. Zioła ułatwiające trawienie, zwłaszcza koper włoski, majeranek, bazylię, oregano, rozmaryn czy natkę pietruszki, można włączyć w kolejnych tygodniach rozszerzania diety. Cukier nie jest potrzebny, ponieważ marchew jest słodka sama w sobie, natomiast soli powinno się unikać bez względu na wiek, tym bardziej nie należy jej dawać małym dzieciom.

Marchew i ziemniaka trzeba dokładnie wyszorować, obrać i opłukać, a następnie pokroić w kostkę. Do małego garnka wlać wodę i zagotować, a do wrzątku wrzucić warzywa i ugotować je na miękko na małym ogniu i pod przykrywką. Najlepsze warzywa na pierwszą zupkę dla niemowlaka to te, które są ekologiczne. Nie powinny to być jarzyny z marketu, a samodzielnie uprawiane albo od osoby, która zajmuje się ekologicznym rolnictwem.

Gdy warzywa się ugotują, trzeba je rozdrobnić na papkę. Można to zrobić przy pomocy blendera albo sitka i łyżki czy nawet plastikowej tarki. Uzyskany przecier powinien zostać „okraszony” łyżeczką oliwy. Tłuszcz jest niezbędny do tego, by organizm dziecka wchłonął witaminy zawarte w posiłku.