Padel jest dyscypliną sportu łączącą elementy tenisa ziemnego i squasha. Mecze rozgrywane są na specjalnych kortach ze ścianami, a zawodnicy potrzebują piłek i lekkich, ale wytrzymałych rakiet. Ten wywodzący się z Meksyku sport cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Jego główną zaletą jest to, że w przeciwieństwie do tenisa ziemnego, warunki fizyczne nie odgrywają dużego znaczenia. Dzięki temu możliwa jest rywalizacja kobiet z mężczyznami.

Padel największą popularnością cieszy się w Hiszpanii. Tam pod względem zainteresowania jest to sport numer dwa, zaraz po piłce nożnej.

Na czym polega gra w padla?

Kort do gry w padla stanowi zaledwie jedną trzecią powierzchni kortu tenisowego (dokładne wymiary to: 20 m x 10 m). Jego charakterystyczną cechą jest to, że posiada cztery ściany – zazwyczaj tylne są wykonane z hartowanego szkła, a boczne z siatki ogrodzeniowej. Boisko jest przedzielone siatką i posiada linie serwisowe.

Jeśli chodzi o samą grę, to polega ona na uderzaniu rakietą piłki na stronę przeciwnika tak, aby sprawiła mu ona jak najwięcej problemów w odegraniu. Podczas wymiany piłka może odbić się tylko raz w polu na jednej stronie. W przypadku dwóch kozłów punkt zdobywa przeciwnik. Istotne jest to, że zawodnicy muszą przebijać piłkę w taki sposób, aby ta trafiła w pole przeciwnika bez wcześniejszego uderzenia o ścianę. Gracze mogą posyłać piłkę na drugą stronę siatki bezpośrednio lub z wykorzystaniem tylnej lub bocznej ściany. Jeśli jednak piłka dotknie drucianej siatki, to następuje faul, który jest równoznaczny z punktem dla rywala. Liczenie punktów odbywa się tak, jak w tenisie ziemny – z podziałem na gemy i sety.

Padel dla początkujących: gdzie trenować i jak wybrać sprzęt?

Obecnie w Polsce miejsc dysponujących kortami go gry w padla jest stosunkowo niewiele. W największych miastach w naszym kraju nie ma większych problemów ze znalezieniem obiektów. Cena za godzinę wiąże się z wydatkiem rzędu 20-30 złotych za osobę. Jeżeli komuś zależy na treningu pod okiem instruktora, to do tej kwoty trzeba doliczyć przynajmniej 50 złotych za godzinę.

Padel jest jeszcze na tyle niszową dyscypliną w Polsce, że w niektórych miastach wojewódzkich nie ma ani jednego kortu do gry. Dyscyplina dynamicznie się jednak rozwija i dlatego z czasem takich obiektów powinno być coraz więcej.

Sprzęt do gry w padla jest tańszy aniżeli ten do tenisa ziemnego. Dobrej jakości rakietę renomowanej marki można kupić za około 300-350 złotych. Puszka piłek (3 sztuki) kosztuje natomiast 15-20 złotych. Osoby początkujące powinny wybierać rakiety dużej średnicy (kształt kropli wody) i wadze nie większej niż 370 gramów.