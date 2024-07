Olej rydzowy pozyskiwany jest z lnianki siewnej (Camelina sativa L). W województwie wielkopolskim został wpisany na listę tradycyjnych produktów. Ma wiele składników odżywczych, m.in. witaminy: A, E i B.

Lnianka – roślina na olej rydzowy

Roślina, z której robi się olej rydzowy, ma wiele określeń ludowych, nazywana jest między innymi lnianką, lennicą, ryżykiem, rydzem, spokrewniona jest z rzepakiem. Porasta niezbyt żyzne, piaszczyste gleby, rośnie dziko. Pozyskiwany z niej olej może mieć kolor od złocistego po czerwono-brunatny. W około 54% składa się z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, m.in.: linolowego, linolenowego, eicosenowego. Ta jednoroczna roślina obfituje w witaminy A, E, B, a także lecytynę, mikro- i makroelementy.

Pozyskiwanie oleju rydzowego

Sześć godzin od zbioru nasiona czyści się i suszy, a następnie zgniata walcem. Olej rydzowy tłoczony jest na zimno, a temperatura nasion nie jest wyższa niż 38 stopni Celsjusza. Przechowuje się go 7-10 dni. Górna warstwa oleju przeznaczona jest do konsumpcji. Olej w butelkach można przechowywać około 6 miesięcy od otwarcia.

Zdrowotne właściwości i składniki odżywcze oleju rydzowego

Olej rydzowy obniża poziom trójglicerydów we krwi, dzięki czemu stanowi doskonałą profilaktykę przed nowotworami i chorobami serca. Zawiera witaminę A, E i witaminy z grupy B. 90% stanowią kwasy tłuszczowe nienasycone – omega-3 i omega-6, najwięcej jest kwasu alfa-linolenowego. Bardzo dobrze wpływa na mózg, pamięć i koncentrację. Zapobiega problemom ze wzrokiem, depresji, otyłości i cukrzycy, wykazuje działanie antymiażdżycowe. Olej rydzowy przyspiesza gojenie się ran, łagodzi owrzodzenia i oparzenia, likwiduje objawy atopowego zapalenia skóry, dermatozy i wypryski. Chroni wątrobę, trzustkę, jelita i nerki, niweluje objawy artretyzmu, reumatyzmu i alergii. Aby olej rydzowy zachował swoje właściwości, należy go przechowywać w temperaturze nie mniejszej niż 4 stopnie Celsjusza i nie wyższej niż 20 stopni Celsjusza. Zaleca się jedzenie na czczo 5-10 gramów oleju.

Olej rydzowy – wykorzystanie w kuchni

Olej z lnianki posłuży jako baza do marynat (np. marynaty do śledzi), dodatek do zup i sałatek, a także okrasa do kasz, ziemniaków i makaronów. Korzenny smak sprawia, że świetnie łączy się z ziemniakami. Można go także dodawać do serów i pieczywa. Cena oleju rydzowego (pojemność 300 ml) wynosi od 13 do 17 zł.

Inne zastosowanie oleju rydzowego

Wytłoki z oleju można wykorzystać jako paszę dla zwierząt – mają dużo białka. Wykorzystywany jest również w kosmetyce – korzystnie wpływa na skórę i włosy - zarówno spożywany, jak i stosowany zewnętrznie.