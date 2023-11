Naturalne sposoby na wzmocnienie organizmu są przydatne szczególnie jesienią, który jest sezonem przeziębień i infekcji. Słaba odporność sprawia, że każdy wirus czy bakteria w naszym otoczeniu doprowadza nas do ciągłych chorób. Istnieją jednak domowe sposoby na odporność, które zaradzą temu problemowi.

Domowe sposoby na wzmocnienie odporności

Zdrowa dieta na wzmocnienie organizmu

Zdrowa, zbilansowana dieta jest niezbędna, jeśli zależy nam na silnym i odpornym organizmie. Odpowiednia ilość witamin i składników odżywczych sprawi, że nasze ciało będzie pracowało na najwyższych obrotach.

Zdrowa dieta na odporność powinna opierać się na chrupiących warzywach i owocach, świeżych ziołach i przyprawach oraz zdrowych tłuszczach. Produkty które koniecznie muszą się znaleźć w Twoim jadłospisie to:

natka pietruszki,

kiszonki,

czarne porzeczki,

papryka,

brokuły,

brukselka,

marchewka,

jarmuż,

szpinak

inne owoce i warzywa.

To produkty bogate w witaminę C i beta-karoten, które mają bezpośredni wpływ na wzmocnienie układu odpornościowego i zapewnią prawidłową pracę całego organizmu.

Aktywność fizyczna i ruch na świeżym powietrzu na odporność

Wysiłek fizyczny zwiększa aktywność leukocytów oraz związków niszczących wirusy i bakterie. Ruch na świeżym powietrzu dodatkowo zahartuje i dotleni organizm. Codzienna aktywność fizyczna nie tylko wzmocni organizm, ale także pomoże nam pozbyć się stresu. Ćwiczenia nie muszą być bardzo zaawansowane czy absorbujące. Na dobry początek trzy godziny spaceru tygodniowo w zupełności wystarczą.

Odporność zwiększy wypoczynek i odpowiednia ilość snu

Wypoczynek to bardzo ważny aspekt, dzięki któremu nasz organizm może się zregenerować. Stres i nerwy podwyższają ilość produkcji kortyzolu. Zwiększone stężenie tego hormonu we krwi wpływa na spadek liczby komórek odporności. Odpoczynek, oderwanie się od codziennych problemów ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Odpowiednio długi sen to idealny sposób na regeneracje.

Miód na wzmocnienie odporności

Miód ma w sobie mnóstwo witamin i składników odżywczych, które zwiększają odporność organizmu. Aby wzmocnić działanie miodu, warto dodać do niego czosnek i sok z cytryny. Taki koktajl to prawdziwa bomba witaminowa. Najlepiej zadziała miód, który rozpuszczał się w wodzie przez całą noc.

Na odporność świetnie sprawdzą się również propolis i pyłek pszczeli.