Organizm posiada naturalne mechanizmu, które oczyszczają nasze ciało z toksyn. Nerki i wątroba filtrują nasze płyny wewnętrzne i usuwają zanieczyszczenia wraz z resztkami pokarmu.

W dzisiejszych czasach każdego dnia przyjmujemy do organizmu mnóstwo toksyn. Wpływ na taki stan rzeczy ma kilka czynników: zanieczyszczone powietrze, pryskana żywność, a także używki. Silny stres dodatkowo powoduje ogólne osłabienie organizmu, który nie do końca sobie radzi z ochroną przed szkodliwymi czynnikami z otoczenia.

Istnieje kilka domowych, naturalnych sposóbów, które pozwolą nam wspomóc prace organizmu. Poniżej zostaną opisane sprawdzone sposoby na oczyszczenie organizmu z toksyn.

Kiedy warto zacząć oczyszczanie?

Oczyszczanie organizmu z zanieczyszczeń powinniśmy zacząć w momencie, kiedy widzimy niepokojące objawy. Najczęstsze objawy zanieczyszczonego organizmu to:

zmęczenie i senność,

problemy trawienne,

złe samopoczucie,

bóle głowy,

drażliwość,

problemy skórne,

szara, zmęczona cera,

wypadanie włosów i łamliwość paznokci,

tycie.

Dlaczego wiosna jest najlepszym czasem na detox?

Wiosna to najlepszy czas na przeprowadzenie oczyszczenia organizmu z toksyn. Dieta bogata w świeże owoce i warzywa jest świetnym wsparciem na drodze do zdrowego organizmu. Wiosną nasza aktywność fizyczna jest większa i pijemy więcej wody, dzięki czemu detoks przebiega szybciej i efektywniej. Po zimie nasze ciało często jest zaniedbane. Spędzamy mniej czasu na świeżym powietrzu, nasza dieta jest tłustsza i cięższa, a w powietrzu znajduje się masa spalin i zanieczyszczeń.

Jaka dieta na oczyszczanie organizmu?

Dieta podczas detoksu powinna być lekka i zdrowa. Najważniejsze zasady diety na oczyszczanie:

Pij dużo wody. Jedz dużo warzyw i owoców, najlepiej na surowo. Unikaj smażenia, grillowania i pieczenia. Wyklucz produkty przetworzone. Ogranicz cukier i sól. Unikaj słodyczy. Stosuj przyprawy wspomagające oczyszczanie: curry, kurkuma, cynamon, imbir, czosnek. Ogranicz spożywanie mięsa i nabiału.

Naturalne sposoby na oczyszczenie organizmu

Herbatka z czystka

Czystek to zioło moczopędne, które pomaga oczyścić organizm z metali ciężkich. Działa również przeciwzapalnie, antywirusowo i antygrzybiczo. Dodatkowo wzmacnia odporność organizmu. Czystek można pić przez 2-3 tygodnie. Następnie trzeba zrobić min. miesięczną przerwę.

Jak przygotować napar z czystka? Łyżeczkę suszonego zioła zalewamy wrzącą wodą. Parzymy 5 minut pod przykryciem. Fusy odcedzamy sitkiem.

Detoks sokowy

Detoks sokowy jest zdecydowanie trudniejszą formą oczyszczania organizmu. Dieta sokowa przeznaczona jest dla osób wytrwałych.

Przygotowanie do diety jest równie ważne jak sama detoksykacja. Tydzień przed detoksem sokowym i przez dwa tygodnie po nim powinniśmy przestawić się na lekką dietę opartą wyłącznie na owocach i warzywach.

Detoks sokowy może trwać od 3 do 5 dni. Przez ten czas powinniśmy spożywać tylko warzywa i owoce w formie płynnej. Każdego dnia powinno się wypić min. 5 koktajli o objętości 500 ml każdy. Bardzo ważne jest to, aby do soków dodawać produkty oczyszczające: ogórek, seler naciowy, cytrynę, natkę pietruszki, a także zioła, takie jak: imbir, cynamon, czosnek.

Rada: W środku dnia do koktajlu warto dodać zmiksowane awokado, to zwiększy kaloryczność posiłku.

Ziemia okrzemkowa

Ziemia okrzemkowa, inaczej diatomit to miękka skała, w której skład wchodzi amorficzna krzemionka SiO2. Oczyszcza organizm z toksyn, złogów i pasożytów. Dodatkowo reguluje poziom cholesterolu.

Ziemię okrzemkową powinno stosować się na czczo, przed pierwszym posiłkiem. Oczyszczanie tym produktem może trwać nawet kilka miesięcy. Bardzo ważne jest to, aby podczas trwania kuracji pić codziennie min. 2 litry wody. Ilość przyjmowanej ziemi powinno się stopniowo zwiększać, aż do uzyskania ilości opisanej na opakowaniu.

Znacie inne naturalne sposoby na oczyszczenie organizmu?