Objawy odwodnienia u dzieci zależą od stopnia odwodnienia. Najczęstsze symptomy odwodnienia u niemowląt to zapadnięte ciemiączko, nieelastyczna skóra i gęsta ślina. Odwodnienie u dzieci powstaje w efekcie obniżenia poziomu elektrolitów i wody w organizmie.

Zapotrzebowanie na wodę w organizmie niemowląt i dzieci jest dwukrotnie większe niż u osób dorosłych. Niedobór wody w organizmie zaburza pracę układu mięśniowego, krążenia, układu nerwowego, pokarmowego i wydalniczego.

Przyczyny odwodnienia u dzieci

Do najczęstszych przyczyn odwodnienia u dzieci należą biegunki. Często są one spowodowane chorobami zakaźnymi lub bakteryjnymi i wirusowymi chorobami układu pokarmowego. Innymi przyczynami odwodnienia są: wymioty, zbyt mała ilość przyjmowanych płynów, gorączka, pocenie się i hipertermia. Sprawiają, że woda nie dostaje się do jelit i nie może być wchłonięta przez organizm. Woda jest wówczas zwracana z treścią żołądkową lub wydalana przez skórę w celu ochrony organizmu przed przegrzaniem.

Stopnie odwodnienia u dzieci

Rozróżniamy trzy rodzaje odwodnienia:

odwodnienie lekkie - polega na utracie 5% wody w stosunku do masy ciała.

odwodnienie umiarkowane – utrata 10% wody.

odwodnienie ciężkie – utrata 15% wody. Ciężkie odwodnienie powoduje uszkodzenie organów wewnętrznych i może prowadzić do zgonu.

Objawy odwodnienia u dzieci

Do najczęstszych objawów należą rozdrażnienie, senność i osłabienie. Szczególnym objawem odwodnienia u dzieci jest zapadnięte ciemiączko i brzuch. Maluchy wydalają mniejszą ilość moczu. Mocz jest ciemnożółty i ma intensywny zapach. Dzieci płaczą bez łez i łapczywie piją. Odczuwają wzmożone pragnienie. Mają suche wargi, błonę śluzową jamy ustnej i język. Przy odwodnieniu skóra staje się nieelastyczna, a ślina gęsta. Mogą wystąpić drgawki lub może dojść do utraty przytomności.

Ile powinno pić dziecko?

Jedną z przyczyn odwodnienia jest zbyt mała ilość przyswajanych płynów. To ile powinno pić dziecko zależy od wieku, indywidualnego zapotrzebowania i diety. Dzieci pomiędzy 2. a 3. rokiem życia powinny wypijać około 4 szklanek płynów. Dzieci od 4. do 6. roku – 5 szklanek. Starsze dzieci powinny wypijać około 7-8 szklanek płynów każdego dnia. Wartości te są przybliżone. Zapotrzebowanie na wodę może wzrastać wraz z intensywną zabawą lub porą roku. Do płynów zalicza się nie tylko woda, ale także mleko, soki z owoców i warzyw, herbatki oraz zupy. Woda zawarta jest także w półpłynnych produktach typu: kaszki, gęste jogurty i musy owocowe.

Jeżeli podejrzewamy odwodnienie u dziecka należy szybko zareagować i zgłosić się z dzieckiem do lekarza. Zależnie od postawionej diagnozy lekarz dostosuje sposób nawadniania i przywrócenia równowagi wodno-elektrolitowej u dziecka.