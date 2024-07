Grypa żołądkowa, zwana inaczej jelitówką, to bardzo nieprzyjemna choroba, często mylona z zatruciem pokarmowym. Nie ma skutecznego leku przeciwwirusowego, można jednak łagodzić objawy grypy żołądkowej.

Reklama

Jelitówka to choroba wirusowa, przenoszona drogą kropelkową, dlatego ważne jest odizolowanie chorego. Zarazić się możemy również poprzez brak higieny lub picie wody nieprzeznaczonej do spożycia.

Grypa żołądkowa: objawy

Pierwsze objawy grypy żołądkowe wyglądają niewinnie, stąd trudności w diagnozowaniu tej choroby – często mylona jest z zatruciem pokarmowym. Tymczasem jelitówka jest chorobą wywoływaną przez wirusy. Objawy, po których możemy rozpoznać grypę żołądkową, to:

Zobacz także

gorączka,

ostra, przewlekła i wodnista biegunka. Jej ataki występują nawet kilkanaście razy na dobę,

bóle brzucha, towarzyszące biegunce,

wymioty, występujące nawet kilkanaście razy dziennie,

nudności,

ogólne zmęczenie organizmu,

złe samopoczucie,

brak apetytu.

Grypa żołądkowa: leczenie

Nie wynaleziono dotychczas skutecznego leczenia przeciwwirusowego na grypę żołądkową. Podstawą podczas samodzielnego leczenia tej choroby w domu jest regularne uzupełnianie płynów i elektrolitów, mające przeciwdziałać odwodnieniu organizmu na skutek częstych wymiotów i biegunki. Preparaty z elektrolitami można kupić w aptece. Wskazane jest też zażywanie probiotyków, które uzupełnią straty naszej flory bakteryjnej w jelitach. Należy pić dużo wody mineralnej, koniecznie niegazowanej, ewentualnie przegotowanej wody. Picie soków lub mleka może nasilić biegunkę. Jeśli chorobie towarzyszy gorączka, wskazane jest przyjmowanie leków przeciwgorączkowych. Można zażywać również preparaty przeciwdziałające biegunce, dostępne na receptę lub bez niej.

Pokarmami dozwolonymi w trakcie kuracji są suchary, suche pieczywo, chrupki kukurydziane, ugotowany ryż, ugotowana marchew lub ugotowane ziemniaki. Po ustaniu objawów należy stopniowo rozszerzać dietę – zbyt szybki powrót do zwykłego odżywiania może prowadzić do nawrotu choroby. Aby w pełni przywrócić prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego, należy stosować preparaty uzupełniające ubytki we florze jelitowej przez około dwa tygodnie.