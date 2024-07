Grypa żołądkowa, zwana inaczej jelitówką, objawia się uporczywą biegunką wymiotami, gorączką i osłabieniem organizmu. Objawy możemy leczyć samodzielnie, stosując leki bez recepty. Nie odkryto dotychczas skutecznego leku antywirusowego na tę chorobę. Jelitówka jest szczególnie groźna dla małych dzieci.

Grypa żołądkowa: jak można się zarazić?

Grypa żołądkowa jest chorobą wirusową, przenoszoną drogą kropelkową – łatwo można się nią zarazić od innego chorego, dlatego tak ważne jest szybkie zdiagnozowanie jelitówki i odizolowanie pacjenta. Ryzyko zachorowania wzmaga także brak odpowiedniej higieny osobistej, brak regularnej dezynfekcji urządzeń sanitarnych, przebywanie w brudnych, nieprzewietrzonych pomieszczeniach. Należy także wystrzegać się picia wody nieprzeznaczonej do spożycia. Profilaktyka nie uchroni nas jednak w stu procentach przed zachorowaniem.

Grypa żołądkowa: objawy

Objawy jelitówki to:

gorączka,

uporczywa, wodnista biegunka, której ataki występują nawet kilkanaście razy na dobę,

częste wymioty, nawet kilkanaście razy na dobę,

nudności,

bóle brzucha,

dreszcze,

osłabienie organizmu i złe samopoczucie,

brak apetytu.

Grypa żołądkowa: diagnoza

Grypa żołądkowa w początkowym stadium przypomina przeziębienie – objawia się nasilonym przemęczeniem organizmu, dreszczami, gorączką. Przeciętnie po trzech dniach od wystąpienia tych objawów zaczyna się biegunka, wymioty i bóle brzucha. Gorączka może dojść nawet do 40⁰C. Gorączka nie zawsze jednak występuje, a wtedy grypa żołądkowa może być pomylona z zatruciem pokarmowym.

Aby prawidłowo zdiagnozować grypę żołądkową, najlepiej udać się do lekarza – o ile jest to możliwe. Lekarz powinien zlecić badanie krwi i kału, aby wykluczyć występowanie pasożytów. Co prawda nie istnieją skuteczne leki antywirusowe zwalczające grypę żołądkową, lekarz może jednak przepisać środki przeciwgorączkowe, powstrzymujące biegunkę oraz preparaty probiotyczne. Jelitówka jest bardzo zaraźliwa i szczególnie groźna dla małych dzieci, dlatego tak ważne jest prawidłowe zdiagnozowanie tej choroby i w razie jej wystąpienia – unikanie kontaktu ze zdrowymi osobami. Z tego powodu warto wybrać się do lekarza zarówno z objawami grypy, jak i zatrucia pokarmowego.

