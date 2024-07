Czy to chandra, czy już depresja ciążowa?

Podczas ciąży, niezależnie od przeżywanej depresji ciążowej, kobieta ma prawo do odczuwania skrajnych emocji, które są związane z gwałtownymi zmianami hormonalnymi. przejściowe objawy depresyjne: apatia, niechęć i zmęczenie mogą dotyczyć nawet połowy ciężarnych. Jeśli jednak obniżony nastrój przedłuża się, powinno to wzbudzić czujność. Rodzina powinna bacznie obserwować kobietę, by nie przegapić objawów.