Stylowe rowery to projekty sprzed lat, które teraz powracają do miast wzbogacone o elementy nowoczesnej techniki. Ich popularność wynika ze zbiegu dwóch mód – na ekologiczny styl życia i na gadżety w stylu retro. Stylowe rowery pokochali ci, którzy poruszają się na dwóch kołach dla rekreacji, przemierzają nimi krótkie trasy i chcą wyróżnić się z tłumu.

Cruiser – plażowy rower w miejskiej przestrzeni

Beach Cruiser czyli „plażowy krążownik” to rower, który przenosi w amerykańskie realia lat 30. Powstał z myślą o nadmorskich uliczkach, po których najłatwiej poruszać się zgrabnym jednośladem, ale równie dobrze przyjął się w zatłoczonych miastach. Model roweru jest iście wakacyjny – luźny, designerski, kolorowy, z finezyjną ramą i koszykiem z przodu. Najważniejsza w cruiserze jest wygoda użytkowania, na którą w największym stopniu wpływa umiejscowienie siodełka i kierownicy. Siodełko osadzone jest bardzo nisko, natomiast kierownica – wysoko, dlatego rowerzysta na cruiserze przez cały czas ma wyprostowane plecy. Łudzące podobieństwo do motocyklu typu chooper, sprawia, że cruiser jest modelem wyjątkowym wśród rowerów. Charakterystyczne są w nim też mocne zakrzywienie kierownicy i ciekawy kształt ramy, która może być uformowana w rozmaite dynamiczne wzory. Zakup cruisera to inwestycja rzędu 1300 zł (za model tradycyjny) do 9000 zł (za model elektryczny).

Batavus i Gazelle – holenderskie rowery dla zapalonych kolarzy

Batavus i Gazelle to nazwy holenderskich firm, a zarazem wypromowanych przez nie rowerów. Holendrzy słyną z zamiłowania do kolarstwa, dlatego ich wymagania względem rowerów są bardzo wysokie. O jakości prawdziwego holenderskiego jednośladu świadczy popularność marek Batavus i Gazelle nie tylko w Holandii, ale i w całej Europie.

Batavus podąża za nowatorskimi technicznymi rozwiązaniami, które usprawniają jazdę, poprawiają jej komfort i sprawiają, że rower nadaje się do jazdy nawet w trudnych warunkach – opony nie ślizgają się w deszczowe dni i są odporne na nierówności chodników. Batavusa – podobnie jak gazelle – można dostać w różnych wariantach – miejskim, rekreacyjnym i trekkingowym. Stylowy miejski batavus jest wyposażony w bagażnik, wysunięte oświetlenie, potężny błotnik i w pełni zabudowany łańcuch. Siedzi się na nim w pozycji wyprostowanej, co zapewnia dobrą widoczność. Wśród kolorów królują szarości, brązy i czerwienie – jak na początku lat XX, kiedy produkcja dopiero ruszała. Rowery Gazelle są mniej stylizowane – przeważa nowoczesny srebrny wariant kolorystyczny, ale dostępne są też oryginalne, np. kwieciste wzory. Dzięki wyjątkowo smukłej ramie uważa się je za najzgrabniejsze rowery. Poza tym jako jedyne posiadają bagażniki z ekspanderami do mocowania bagaży. Model miejski Batavatusa można kupić za 1800–2400 zł, nieco droższe są rowery Gazelle, które kosztują 3000–4000 zł.